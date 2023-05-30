影／砂石車司機兼職改槍 蘆洲警直搗龍潭破獲改造廠

新北市蘆洲警分局執行全國同步檢肅非法槍枝專案期間，掌握1名蔡姓砂石車司機涉嫌改造槍枝，嚴密蒐證監控後，23日持搜索票至蔡男位於桃園龍潭租屋處，查獲2把改造手槍、子彈40枚、大批改槍工具、安非他命31.4公克，依違反槍砲、毒品管制條例移送法辦。

據了解，52歲蔡姓男子本職是砂石車司機，私底下卻改造槍枝，平時會將手槍放在車上，且頻繁往返桃園租屋處及宜蘭老家之間。蘆洲警分局延平派出所日前接獲線報，隨即與偵查隊共同密切監控蒐證，報請檢察官指揮偵辦。

專案小組23日凌晨持搜索票，分別前往蔡男的宜蘭老家和桃園龍潭租屋處查緝，在桃園逮捕到他，並在住處查獲改造手槍成品1把、半成品1把、槍管2支、改造子彈成品3顆、半成品37顆、以及大批改造工具、2包安非他命。