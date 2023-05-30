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影／砂石車司機兼職改槍 蘆洲警直搗龍潭破獲改造廠

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲警分局執行全國同步檢肅非法槍枝專案期間，掌握1名蔡姓砂石車司機涉嫌改造槍枝，嚴密蒐證監控後，23日持搜索票至蔡男位於桃園龍潭租屋處，查獲2把改造手槍、子彈40枚、大批改槍工具、安非他命31.4公克，依違反槍砲、毒品管制條例移送法辦。

據了解，52歲蔡姓男子本職是砂石車司機，私底下卻改造槍枝，平時會將手槍放在車上，且頻繁往返桃園租屋處及宜蘭老家之間。蘆洲警分局延平派出所日前接獲線報，隨即與偵查隊共同密切監控蒐證，報請檢察官指揮偵辦。

專案小組23日凌晨持搜索票，分別前往蔡男的宜蘭老家和桃園龍潭租屋處查緝，在桃園逮捕到他，並在住處查獲改造手槍成品1把、半成品1把、槍管2支、改造子彈成品3顆、半成品37顆、以及大批改造工具、2包安非他命。

蔡男供稱因為對槍枝感興趣，因此自行上網看影片學習改造技術、購買零組件DIY，加上職業是砂石車司機，需要帶槍自衛防身。警方對此說法存疑，將擴大追查金流，調查他是否涉嫌販售牟利，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

警方在蔡姓砂石車司機租屋處，查獲改造手槍及大批改槍工具。圖／警方提供
警方在蔡姓砂石車司機租屋處，查獲改造手槍及大批改槍工具。圖／警方提供
蘆洲警方執行全國同步檢肅非法槍枝專案，23日在桃園逮捕蔡姓砂石車司機，在他租屋處查獲2把改造手槍、子彈40枚、大批改槍工具、安非他命31.4公克。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警方執行全國同步檢肅非法槍枝專案，23日在桃園逮捕蔡姓砂石車司機，在他租屋處查獲2把改造手槍、子彈40枚、大批改槍工具、安非他命31.4公克。記者林昭彰／翻攝
蔡姓男子涉嫌改造槍枝，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
蔡姓男子涉嫌改造槍枝，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方在蔡姓砂石車司機租屋處，查獲改造手槍及大批改槍工具。圖／警方提供
警方在蔡姓砂石車司機租屋處，查獲改造手槍及大批改槍工具。圖／警方提供
警方在蔡姓砂石車司機租屋處，查獲改造手槍及大批改槍工具。記者林昭彰／翻攝
警方在蔡姓砂石車司機租屋處，查獲改造手槍及大批改槍工具。記者林昭彰／翻攝

桃園 槍枝 砂石

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