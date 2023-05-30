雙北黑道互轟！全國掃黑肅槍 抓天道盟同心會精神領袖

竹聯幫弘仁會、華山幫上月在新北、台北市互相開槍尋仇，警方本月全國肅槍掃黑，查獲76把槍及多名改槍犯嫌，天道盟同心會精神領袖吳明貴涉恐嚇建商被拘提；警政署強調持續掃蕩，穩定明年總統選舉期間治安。

警方調查，72歲吳明貴是天道盟同心會創始會長，介入台北、基隆市土地開發，與一名建商有債務糾紛，2016年恐嚇取走面額3千萬元本票，由林姓、陳姓男子提供銀行帳戶兌現，2019年強插乾股，隔年趁被害人北市大稻埕逛街時押至中山區幫眾據點囚禁。

刑事局偵二大隊第一隊本月17日拘提吳等6人，搜索該集團據點及在北市萬華區經營賭場，發現日本黑道極東會寫給吳的書信。吳否認押人，稱被害人欠錢，警詢後依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、恐嚇取財、妨害自由、賭博罪移送，檢方命吳、林各1百萬、50萬元交保，其他人2至5萬元交保。

43歲徐姓男子因改槍販賣案被判刑6年1月未入監，去年11月被發布通緝，在高雄市租鐵皮屋改槍，屏東縣刑警大隊本月25日逮捕他，搜出改造霰彈槍2把、衝鋒槍2把、手槍11把、子彈119顆，解送橋頭地檢署發監執行。

砂石車司機52歲蔡姓男子在桃園市某公寓租屋改槍，新北市蘆洲警分局本月23日拘提，搜出改造手槍1把、半成品手槍1把、安非他命31公克、子彈3顆，檢方命5萬元交保。刑事局偵六大隊本月16至23日分於苗栗縣、台中市查獲送貨員陳姓男子、菜販楊姓男子、地攤攤商陳姓男子改槍，共查獲改造手槍2把、模擬槍1把、子彈10顆，檢方命3萬元交保或限制住居。

警政署本月15至24日肅槍掃黑，查獲槍砲案49件，含4個改槍工廠，查扣制式槍1枝、改造槍75枝及模擬槍16枝；破獲治平專案36件、235人，包括竹聯幫仁堂明仁會3件、弘仁會1件、旭仁會1件、南堂南興會1件及天道盟太陽會3件、同心會1件、不倒會1件、太陽聯盟1件與華山幫1件。