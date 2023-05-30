全國肅槍掃黑 共查獲49件槍砲案、76槍

警政署執行為期10天的全國肅槍掃黑專案，共查獲槍砲案件49案、各式非法槍械76把、改槍場所4處，另外黑幫治平專案破獲36件、到案235人，警政署長黃明昭今天視察查緝成果。

警政署刑事局今天舉行掃黑肅槍記者會，黃明昭到場視察破案成果。

他致詞表示，有鑑於近來黑道幫派擁槍自重，危害社會治安，特別規劃5月15日至24日執行「全國同步肅槍暨掃黑行動專案」，共查獲槍砲案件49案、各式非法槍械76把、改造槍械場所4處。

同時，黑幫治平專案部分共破獲36件、到案235人（包括竹聯幫、天道盟在內），查扣不法金流計新台幣1835萬餘元，查緝成果佳。

黃明昭說，為肅清各式非法槍械，除持續加強槍枝源頭管理措施，管控國內模擬槍零件製造及輸出，並審查易改造金屬玩具槍防止流入國內遭不法改造。

破案成果部分，屏東縣刑事警察大隊大隊長黃維和表示，日前獲報指槍砲通緝犯43歲徐男持續改造槍枝並逃竄至高雄市，藏匿於路竹區1處改建鐵皮出租套房作為改造槍枝的地下兵工廠，警方見時機成熟於25日攻堅逮捕徐男送辦，並查扣非制式槍15把、子彈119顆及改造工具一批。

新北市警察局蘆洲分局偵查隊長郭懷哲則指出，日前接獲情資指砂石車駕駛52歲蔡男持有手槍且涉改造槍枝，經查他設籍宜蘭但住在桃園，經跟監蒐證後於23日執行搜索行動，於桃園市查獲蔡男並起獲毒品安非他命、非制式槍1把、模擬槍1把、子彈3顆、空包彈37顆及改造工具一批，他辯稱是放車上防身，全案詢後送辦。

另外，刑事局主動追查非法改槍案線索，陸續於16、17、23日分別於苗栗和台中查獲47歲陳男等3嫌到案，破獲2處改槍場所，查扣非制式槍2把、模擬槍1把、子彈10顆及改造工具一批。

刑事局日前還接獲情資，指天道盟同心會創始會長吳男涉嫌招募成員成立暴力集團，涉嫌介入台北、基隆地區的土地開發和賭場設立利益，17日拘提6嫌到案，同步搜索其位於台北市中山區、萬華區15處據點，查扣名錶、黃金、支票、手機及贓款418萬餘元等證物。