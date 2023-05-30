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新北1.5個月開85槍 黃明昭：案件較111年同期少

中央社／ 台北30日電

新北市發生多起槍擊案，1個半月共開85槍。警政署長黃明昭今天說，今年槍擊案最新統計與去年同期相較無增且降，但新北最近比較密集，多與債務、感情糾紛有關，警方都盡速偵破、強力肅槍。

警政署刑事局今天舉行「幫派黑槍零容忍 鐵腕同步掃黑槍」記者會。

媒體提問，民進黨發言人林楚茵指稱新北市接二連三發生槍擊事件，從4月19日板橋槍擊案11槍起迄今共1個半月，新北市共開85槍。對此，有什麼看法。

黃明昭回答，其實近來槍擊案數據與去年同期相較是下降，槍擊案件並無增加情形，但新北市最近比較密集一點，多與債務、感情糾紛有關，警方也都盡速偵破，將持續戮力肅槍且列為重點工作。

刑事局補充說明，自民國109年修正槍砲彈藥刀械管制條例後，全國警方積極查緝非法槍彈，並執行上述各項槍彈加強管制措施。

根據刑事局統計資料顯示，全國自民國110年起槍擊案發生已有逐年下降趨勢，110年槍擊案發生計100件、111年計85件；112年1月1日至4月23日止計發生18件，與去年同期發生21件相較，案件數已有下降。

媒體追問，新北市發生多起槍擊案，槍枝管制要如何更落實。對此，黃明昭說，像是最近管制氣動槍部分，透過法源（包括國貿法）內容採取相關公告，業者若要進口需向警政署申報，經核准才可進口。

黃明昭指出，警政署審核時會針對槍枝零組件的用途及去向進行相關管制，從進口端及源頭做管制。

媒體提問，近來網傳有3名台人在泰國酒吧被下藥後送到緬甸詐騙園區，警方是否接獲相關情資。

黃明昭回答，今年4月就有相關報導，但台灣事實查核中心已對外公布這是不正確訊息，且經詢問駐泰代表處、刑事局及各縣市警察局後，目前都未受理相關案件，會再持續追查了解。

槍擊 黃明昭

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