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騎車沒開大燈被攔查搜出毒粉 男一緊張竟辯用來黏新冠病毒
47歲陳姓男子日前騎車在新北市中和區中山路二段，因未開大燈被巡邏警攔查，他雖自行掏出口袋雜物，但仍被警方發現他手上緊握2小包不明粉末夾鏈袋，陳男緊張脫口說是黏新冠肺炎病毒，警方質疑，陳男才坦承持毒。
中和警分局中和派出所警員吳宏燁、陳宇觀日前凌晨1時許巡邏，行經中和中山路二段時，發現陳男騎車沒開大燈，遂將他攔下提醒，但陳男卻神情緊張，警方遂行盤查。
此時陳男掏出口袋中雜物，卻被警方發現2小包有不明粉末的夾鏈袋，他緊張解釋這是用來黏病毒的，當時他確診新冠肺炎，把這個咳進去就好了，警方質疑，陳男見無法再開脫，坦承這是安非他命，警方立即將他帶返所偵詢，詢後依毒品危害防制條例送辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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