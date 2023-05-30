超誇張違停市民大道人行道 警開單...意外聞到「麻」味

台北市警方日前連兩天在市民大道三段人行道上，發現汽車違停、機車違規行駛，均上前攔查取締，沒想到盤查發現，2人身上都攜有毒品大麻，警詢後依毒品罪嫌送辦，違規部分依法開罰。

大安分局新生南路派出所員警20日執行巡邏勤務，在市民大道三段140號前發現一輛汽車誇張違停人行道上，正要上前取締，沒想到駕駛張男（27歲）身上和車上有濃濃大麻味，經同意搜索，在他身上查獲含大麻菸油電子煙一組。

沒想到隔天（21日）警方又在市民大道三段206號前，發現一輛機車違規騎在人行道上，員警把騎士莊男（22歲）攔下依規定告發，對話期間發現莊男神色緊張，這才知道原來他右邊口袋藏有二級毒品大麻一小包。