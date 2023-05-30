聽新聞
test
0:00 / 0:00
超誇張違停市民大道人行道 警開單...意外聞到「麻」味
台北市警方日前連兩天在市民大道三段人行道上，發現汽車違停、機車違規行駛，均上前攔查取締，沒想到盤查發現，2人身上都攜有毒品大麻，警詢後依毒品罪嫌送辦，違規部分依法開罰。
大安分局新生南路派出所員警20日執行巡邏勤務，在市民大道三段140號前發現一輛汽車誇張違停人行道上，正要上前取締，沒想到駕駛張男（27歲）身上和車上有濃濃大麻味，經同意搜索，在他身上查獲含大麻菸油電子煙一組。
沒想到隔天（21日）警方又在市民大道三段206號前，發現一輛機車違規騎在人行道上，員警把騎士莊男（22歲）攔下依規定告發，對話期間發現莊男神色緊張，這才知道原來他右邊口袋藏有二級毒品大麻一小包。
警方指出，大麻屬於中樞神經迷幻劑，吸食後會產生心跳加快、妄想及眼睛發紅等現象，長期使用有耐受性及依賴性，對人體危害甚大，民眾應勇於拒絕毒害，勿心存僥倖、以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言