快訊

NBA／熱火史上第二支打進總冠軍賽老八 巴特勒獲選東冠MVP

好香！堅守4G吃到飽不限速499元 他吐1句話逼電信業者再降100元

NBA／阻止綠衫軍創歷史 熱火續寫老八傳奇將與金塊爭冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／三重重劃區連開13槍 嫌犯投案稱欠賭債400萬不爽催討

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區仁義重劃區今天凌晨4時許驚傳槍響，現場遺留13個彈殼，23歲曾姓男子清晨6時許向新北市刑大投案，他供稱因在博弈網站簽賭欠下400萬元被催債，相約談判路過該處狹路相逢，對債權人的車輛開槍洩憤。

警方初步調查，曾男（無業，有毒品、詐欺等刑案記錄）供稱在博弈網站「卡利娛樂城」投注百家樂，積欠代理商400萬元債務，前前後後已償還300多萬元，但債權人仍不斷催討，雙方因此相約談判。

曾男由2名朋友開車陪同，共1車3人赴約，對方則大約4、5車人數不明，先用電話約在板橋，後來改說桃園，最後又改約三重，尚未實際見到面。結果凌晨4時許路過三重區元富二街狹路相逢，曾男認出對方人車，隨即掏槍連開13發洩憤，雙方都沒停車，各自揚長而去。

曾男等3人隨後將車開到新莊頭前地區棄置，各自逃離，曾男回到中和區住處，清晨6時許向新北市刑警大隊投案，供稱槍放在車上，警方找到他的車，搜出2把改造手槍。

目前警方仍在詳細詢問曾男相關案情細節，預計依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序罪嫌偵辦。

警方在嫌犯的車上搜出2把改造手槍。記者林昭彰／翻攝
警方在嫌犯的車上搜出2把改造手槍。記者林昭彰／翻攝
嫌犯乘坐的白色轎車遇見追債的人車，連開13槍洩憤。記者林昭彰／翻攝
嫌犯乘坐的白色轎車遇見追債的人車，連開13槍洩憤。記者林昭彰／翻攝
警方在嫌犯的車上搜出2把改造手槍。記者林昭彰／翻攝
警方在嫌犯的車上搜出2把改造手槍。記者林昭彰／翻攝
今天凌晨在三重區連開13槍的曾姓嫌犯，落網後供稱是因為賭債糾紛。記者林昭彰／翻攝
今天凌晨在三重區連開13槍的曾姓嫌犯，落網後供稱是因為賭債糾紛。記者林昭彰／翻攝

重劃區 毒品

延伸閱讀

影／掃黑不停！弘仁會組長座車遭開槍 警逮幕後教唆主嫌等10人到案

北市警誘捕毒販開4槍 他衝撞警車逃逸3小時後投案

台中男朝兄弟各轟1槍 投案稱想教訓仍被依殺人未遂起訴

北市信義區押人毆打逼吐賭債 5人落網否認追債全遭辦

相關新聞

影／三重重劃區連開13槍 嫌犯投案稱欠賭債400萬不爽催討

新北市三重區仁義重劃區今天凌晨4時許驚傳槍響，現場遺留13個彈殼，23歲曾姓男子清晨6時許向新北市刑大投案，他供稱因在博...

航空貨運快遞夾安毒 檢警調破竹聯幫明仁會桃園分會販毒

為遏止黑幫囂張氣焰，調查局台北市、桃園市調查處日前與警方聯手，攻堅竹聯幫明仁會桃園分會據點及黑幫分子住居所共6處，拘提該...

寄生女友還生下小嬰兒 竹警在新手爸身上搜出毒品

新竹縣一名30多歲因毒品、公共危險罪嫌遭通緝的曾姓男子，平時無業寄生女友，兩人最近還生下一個不足歲的孩子，為躲避警方追查...

三重仁義重劃區連開13槍 警逮1嫌不排除與土地開發有關

新北市三重區仁義重劃區今天凌晨4時許驚傳槍響，警方獲報趕抵，除了找到13個手槍彈殼，沒有任何可疑人車在場。專案小組清晨已...

3男疑討債未果持刀威嚇並搶走千元 全依強盜罪嫌送辦

基隆市陳姓男子與王姓男子疑有債務糾紛，陳與王男相約碰面要討債時，邀2名友人同行助陣。其中1名友人見王不肯給錢，涉嫌持小刀...

5億高中生非同性戀、生父總穿破汗衫 廣告導演曝所知的賴家人

台中市5億高中生案引起社會廣泛關注，曾向賴家租車位10年以上的廣告導演梅鎧炎昨天為此開直播，指賴姓高中生是「孝順而傻傻的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦