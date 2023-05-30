影／三重重劃區連開13槍 嫌犯投案稱欠賭債400萬不爽催討

新北市三重區仁義重劃區今天凌晨4時許驚傳槍響，現場遺留13個彈殼，23歲曾姓男子清晨6時許向新北市刑大投案，他供稱因在博弈網站簽賭欠下400萬元被催債，相約談判路過該處狹路相逢，對債權人的車輛開槍洩憤。

警方初步調查，曾男（無業，有毒品、詐欺等刑案記錄）供稱在博弈網站「卡利娛樂城」投注百家樂，積欠代理商400萬元債務，前前後後已償還300多萬元，但債權人仍不斷催討，雙方因此相約談判。

曾男由2名朋友開車陪同，共1車3人赴約，對方則大約4、5車人數不明，先用電話約在板橋，後來改說桃園，最後又改約三重，尚未實際見到面。結果凌晨4時許路過三重區元富二街狹路相逢，曾男認出對方人車，隨即掏槍連開13發洩憤，雙方都沒停車，各自揚長而去。

曾男等3人隨後將車開到新莊頭前地區棄置，各自逃離，曾男回到中和區住處，清晨6時許向新北市刑警大隊投案，供稱槍放在車上，警方找到他的車，搜出2把改造手槍。