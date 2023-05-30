航空貨運快遞夾安毒 檢警調破竹聯幫明仁會桃園分會販毒

為遏止黑幫囂張氣焰，調查局台北市、桃園市調查處日前與警方聯手，攻堅竹聯幫明仁會桃園分會據點及黑幫分子住居所共6處，拘提該分會蘇姓副分會長、蔣姓組長幫眾共8人，全案將依涉犯組織犯罪防制條例及毒品防制條例偵辦中。

調查局於今年3月間接獲財政部關務署台北關情資，顯示販毒集團以航空貨運快遞夾藏方式自海外走私甲基安非他命毒品，於是與警方共同合作逮捕下游領貨車手，再溯源發現毒品包裹走私係由近期快速崛起的竹聯幫明仁會桃園分會主導，利用航空快遞夾藏不易被發現，走私毒品牟取暴利。

經台北地檢署協調指揮，調查局並與刑事局專責偵辦明仁會的幹員共組專案小組偵辦，本月16日執行搜索當天，也請刑事局除暴特勤隊協助破門並壓制在場黑幫分子。