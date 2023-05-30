聽新聞
test
0:00 / 0:00
航空貨運快遞夾安毒 檢警調破竹聯幫明仁會桃園分會販毒
為遏止黑幫囂張氣焰，調查局台北市、桃園市調查處日前與警方聯手，攻堅竹聯幫明仁會桃園分會據點及黑幫分子住居所共6處，拘提該分會蘇姓副分會長、蔣姓組長幫眾共8人，全案將依涉犯組織犯罪防制條例及毒品防制條例偵辦中。
調查局於今年3月間接獲財政部關務署台北關情資，顯示販毒集團以航空貨運快遞夾藏方式自海外走私甲基安非他命毒品，於是與警方共同合作逮捕下游領貨車手，再溯源發現毒品包裹走私係由近期快速崛起的竹聯幫明仁會桃園分會主導，利用航空快遞夾藏不易被發現，走私毒品牟取暴利。
經台北地檢署協調指揮，調查局並與刑事局專責偵辦明仁會的幹員共組專案小組偵辦，本月16日執行搜索當天，也請刑事局除暴特勤隊協助破門並壓制在場黑幫分子。
市調處表示，近期黑幫尋仇滋事案件不斷，引起社會不安，竹聯幫明仁會更於今年3月間在五星級飯店高調舉辦春酒，氣焰囂張公然向公權力挑戰，為此警調專案小組聯手強力打擊竹聯幫明仁會，並掃蕩旗下販毒犯罪集團，未來也將持續和檢察、關務、警察、海巡等機關密切合作打擊不法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言