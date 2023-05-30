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寄生女友還生下小嬰兒 竹警在新手爸身上搜出毒品

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導

新竹縣一名30多歲因毒品、公共危險罪嫌遭通緝的曾姓男子，平時無業寄生女友，兩人最近還生下一個不足歲的孩子，為躲避警方追查，曾男還刻意將長髮理成平頭，沒想到上周三（24日）在社區出沒時，仍遭眼尖的警方發現，警方追捕過程中，也在他身上搜出毒品，訊後依毒品、公危等罪嫌解送歸案。

據了解，曾男平時無業，都靠同居女友工作養活自己，2人最近還生下未足歲的嬰兒，不過曾男沒有做好爸爸的自覺，仍每天吸食毒品、渾渾噩噩度日。曾男上周三（24日）晚間6時許外出時，因被列冊為治安顧慮人口遭巡邏警方鎖定，曾男發現有警察關注，竟拔腿就跑。

新竹縣新湖分局湖口派出所警員隨即通報線上警力到場支援，最終在湖口所警員調度優勢警力下，終於順利將曾男緝捕到案，現場也查獲安非他命0.69公克、海洛因0.76公克、玻璃球及吸食器1組。全案訊後依毒品通緝、公共危險通緝及違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

新湖分局長羅裕城呼籲，毒品是萬惡之源，也是解決治安問題最迫切的課題，警方將持續追查毒品的來源及流向，積極查緝毒品「溯源斷根，毒品零容忍」。且依據毒品危害防制條例規定，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，提醒民眾切勿心存僥倖而誤觸法網。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

曾男平時無業，都靠同居女友工作養活自己，2人最近還生下未足歲的嬰兒。記者黃羿馨／翻攝
曾男平時無業，都靠同居女友工作養活自己，2人最近還生下未足歲的嬰兒。記者黃羿馨／翻攝

毒品 通緝 新竹

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