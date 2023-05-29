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刑事局與元大金控合作反詐 分享金融可疑交易態樣情資

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

為加強打擊詐欺，刑事局與元大金融控股公司今簽署合作意向書，分享金融可疑交易態樣情資，強化警示帳戶預警機制，提升金融防詐及阻詐能力，並分享釣魚網站、網路攻擊及非法駭客組織等情資，強化資安韌性。

元大金控總經理翁健說，元大在國內證券與期貨市占率最高，需保護廣大客戶，投入非常大資源反詐且沒有上限，反詐連結KPI（關鍵績效指標），銀行同仁阻詐成功都會記功、嘉獎，以保護投資人及貢獻社會。

刑事局副局長邱紹洲說，假投資在詐騙中被害人數及財損最高，透過元大通路讓民眾知道什麼是詐騙、什麼是正統投資，達到「識詐」效果；警方也與臉書、LINE等社群平台有相關通道，若發生詐騙，請平台立即下架貼文。

刑事局與元大今下午舉行「金融反詐大連線 資安阻駭齊聯防」記者會，簽署合作意向書。刑事局表示，金融機構與執法單位協力，交流資源及整合技術，建立詐騙防阻與資安聯防機制，合作消弭犯罪。

為加強打擊詐欺，刑事局與元大金融控股公司簽署合作意向書，分享金融可疑交易態樣情資。圖／刑事局提供
為加強打擊詐欺，刑事局與元大金融控股公司簽署合作意向書，分享金融可疑交易態樣情資。圖／刑事局提供
為加強打擊詐欺，刑事局副局長邱紹洲（左）、元大金融控股公司總經理翁健（右）代表簽署合作意向書，分享金融可疑交易態樣情資。圖／刑事局提供
為加強打擊詐欺，刑事局副局長邱紹洲（左）、元大金融控股公司總經理翁健（右）代表簽署合作意向書，分享金融可疑交易態樣情資。圖／刑事局提供
為加強打擊詐欺，刑事局與元大金融控股公司簽署合作意向書，分享金融可疑交易態樣情資。圖／刑事局提供
為加強打擊詐欺，刑事局與元大金融控股公司簽署合作意向書，分享金融可疑交易態樣情資。圖／刑事局提供
為加強打擊詐欺，刑事局副局長邱紹洲（左）、元大金融控股公司總經理翁健（右）代表簽署合作意向書，分享金融可疑交易態樣情資。圖／刑事局提供
為加強打擊詐欺，刑事局副局長邱紹洲（左）、元大金融控股公司總經理翁健（右）代表簽署合作意向書，分享金融可疑交易態樣情資。圖／刑事局提供
為加強打擊詐欺，刑事局副局長邱紹洲（左）、元大金融控股公司總經理翁健（右）代表簽署合作意向書，分享金融可疑交易態樣情資。圖／刑事局提供
為加強打擊詐欺，刑事局副局長邱紹洲（左）、元大金融控股公司總經理翁健（右）代表簽署合作意向書，分享金融可疑交易態樣情資。圖／刑事局提供

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