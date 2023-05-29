自民宅持BB槍射咖啡店 高雄男辯：只是朝自家陽台植栽射擊

高雄市議員林智鴻表示，上午9時多他開車到一家咖啡店要買早餐，驚見對面民宅有人疑似持BB槍向咖啡店方向射擊。 圖／林智鴻提供

高雄市議員林智鴻今天上午在一家咖啡店外聽到不明聲響，循聲查看，發現對面民宅有人持BB槍射擊，地上也有許多BB彈，警方前往民宅查緝，將犯嫌帶回分局。

林智鴻接受中央社記者訪問表示，今天上午9時多，他開車到一家咖啡店要買早餐，剛下車就聽到有不明聲響，循聲查看，驚見對面民宅有人疑似持BB槍向咖啡店方向射擊，地上也果然有許多BB彈。

林智鴻趕緊進入咖啡店向店家反映，店家報警後，轄區苓雅分局警方趕抵現場處理。苓雅分局表示，一名男子自民宅對外射擊塑膠BB彈，所幸無財物毀損及人員受傷，警方前往民宅查緝。

疑似開槍的男子住在3樓，警方找上門後，男子辯稱說，只是在朝自家陽台上植栽射擊，沒有攻擊店家的意思。陽台上的植栽確實有不少彈孔，但朝開放的陽台空間射擊，BB彈仍穿透植栽碰到對面咖啡店。

警方已將這名男子帶回分局，同時也檢驗BB槍，並將男子移送法辦。