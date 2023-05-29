影／台中男到銀行ATM領錢 撿到一包槍彈竟是毒犯忘了拿
台中市一名市民在17日前往東區一家銀行ATM提款時，發現提款機上方有一個手提包，市民認為是前一個民眾所遺留，打開包包想要找線索聯絡時，赫然發現包包內有手槍、子彈等物品，嚇得趕緊通知警方查辦，警方溯源查獲是有毒品前科的游姓男子遺留，另查獲一包海洛因毒品，依法送辦。
台中市警局從15日開始，展開為期9天的大掃黑行動，其中第三警分局查獲游姓男子持有改造手槍一把、子彈11發、槍管、通槍條各1支，以及少量海洛因等贓證物，經查，此案是在17日時，有一名男市民前往東區一家銀行的ATM提款時，意外在提款機上發現一個手提包，包內即裝有涉案槍彈。
第三警分局透過友善通報網後，調閱銀行監視器，查出是有毒品前科的游姓男子（43歲）涉案，循線將他查緝到案。
游男辯稱，當天是有朋友要借款3萬元，所以到銀行領錢，但領錢後忘記將手提包拿走，涉案槍彈也非他所有，是另名友人寄放。
全案依毒品、槍砲等罪移送台中地檢署後，檢方命游以5萬元交保，另外追查毒品及槍支來源。
另外，大雅警分局除了22日得天宮發生槍擊案件，帶回涉案的張姓、郭姓男子等二人，以及涉案改造手槍一把、子彈7發之外，另外也查獲以張姓男子為首的暴力討債集團，其中一名被害人被張等人，以辣椒水、瓦斯槍的暴力手段，逼迫被害人簽下超過百萬元的10張本票，也在此次被查緝到案。
台中市警局配合警政署在15日至24日展開大掃黑，查獲治平對象9人，槍砲、毒品、傷害等案件6人，查獲改造槍支4把、模擬槍2把、子彈20發、毒品海洛因及安非他命6包、本票10張、行動電話6支、槍型辣椒水、瓦斯槍各1把等證物，都已依法移送台中地檢署偵辦。
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