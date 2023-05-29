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喝酒衝突挨揍撂人開槍砸車 三峽警逮15人查獲改造手槍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

前天晚上發生在新北市三峽區的砸車、槍擊案，警方報請檢察官指揮偵辦，16小時內至桃園地區將涉案的15名犯嫌全部逮捕歸案，並起獲做案的改造手槍1把，依槍砲、妨害秩序及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

三峽區文化路前天深夜11時許，出現10車、10餘人衝到某餐廳前砸毀5輛機車、對空鳴槍6發、放沖天炮、扔棍棒打破2樓民宅玻璃窗示威，前後僅約50秒鐘快閃逃離。

警方找到被砸車的19歲羅姓男子，他聲稱3月間與22歲張姓男子在桃園地區卡拉OK飲酒，酒醉起衝突，羅男動手毆打張男，雙方埋下心結，數度調解仍未化解。前天晚上雙方相約到三鶯部落談判，張男爽約未到，稍後便發生砸車、開槍。

警方昨天清晨5時許，循線至桃園市大溪地區逮捕自稱張男乾哥哥的42歲黃姓男子。黃男在大溪地區開熱炒店、卡拉OK，並無幫派背景，聲稱因為乾弟弟在他的店內被打，嚥不下這口氣，找了一群當地年輕人，開車到三峽區尋仇洩憤，他並不認識所有人，也不知道有人會帶槍去。

但被開槍、砸車、打破玻璃窗的2樓民宅，是1名與本案無關的蘇姓男子租賃，屋內只有沙發和健身器材，並非羅男住家，他只是偶而會來該處走動。

警方報請檢察官指揮偵辦，徹夜追蹤比對涉案車輛、鎖定對空鳴槍的曾姓槍手等相關對象，聲請拘票後，兵分多路將15名犯嫌全數帶回，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方以車追人，陸續至桃園地區拘提嫌犯到案。記者林昭彰／翻攝
警方以車追人，陸續至桃園地區拘提嫌犯到案。記者林昭彰／翻攝
警方以車追人，陸續至桃園地區拘提嫌犯到案。記者林昭彰／翻攝
警方以車追人，陸續至桃園地區拘提嫌犯到案。記者林昭彰／翻攝
三峽區文化路前天深夜11時許，出現10餘人衝到某餐廳前砸毀5輛機車、對空鳴槍6發、放沖天炮、扔棍棒打破2樓民宅玻璃窗示威，前後僅約50秒鐘快閃逃離。記者林昭彰／翻攝
三峽區文化路前天深夜11時許，出現10餘人衝到某餐廳前砸毀5輛機車、對空鳴槍6發、放沖天炮、扔棍棒打破2樓民宅玻璃窗示威，前後僅約50秒鐘快閃逃離。記者林昭彰／翻攝
警方逮捕曾姓槍手並查扣犯案的改造手槍1把。記者林昭彰／翻攝
警方逮捕曾姓槍手並查扣犯案的改造手槍1把。記者林昭彰／翻攝

槍枝 鬥毆

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