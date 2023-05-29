台中市警局大掃黑9天 抓15人4槍20彈護治安

近來包括5億高中生及音樂創作者李坤城去世後，家屬都因為財產、遺產分配等問題鬧上新聞版面，也讓外界體認到，財富與親情不僅不能畫上等號，更可能是天秤的兩端難以取得平衡，與其等到死後家人才開始「捶心肝」，為財（遺）產對簿公堂，不如在婚前或生前就做好規劃，各地法院提供的財產制登記服務，幾乎等同婚前徵信般好用，不要等到哪天「人上天堂、錢在銀行」，留給親人的不是紀念、而是怨念。...

2023-05-28 18:00