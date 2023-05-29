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台中市警局大掃黑9天 抓15人4槍20彈護治安

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局為壓制黑幫氣焰，從本月中旬開始，展開為期9天的大掃黑專案行動，一共查獲15人、4把改造手槍、子彈20發、海洛因及安非他命等毒品，有效淨化治安，台中市警局今天上午將舉辦記者會，說明查緝績效。

台中市警局表示，本月15日至24日辦理「全國同步檢肅非法槍械專案行動」、「全國同步掃黑行動專案」，市警局全力配合掃蕩，展現「除惡刨根 嚴愆重辦」決心。

此次專案行動查獲治平專案目標2件9人，違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、傷害案等5件6人，以及改造工廠1處，共計查扣非制式槍枝4把、模擬槍2把、子彈20發、毒品海洛因及安非他命6包、本票10張、行動電話6支、槍型辣椒水、瓦斯槍各1把等證物，都依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

台中市警局表示，將持續透過強勢執法，建立犯罪通報網絡，全力打擊不法，讓黑道分子銷聲匿跡、掃除非法槍械等亂源，持續要求所屬單位秉持「7328警政策略」滾動調整各項治安維護措施，精進查緝作為與辨案技巧，充分發揮防制與打擊犯罪力量，對於任何挑釁公權力、破壞社㑹秩序行為絕對嚴加究辦，守護市民安全。

台中市警局展開9天大掃黑專案，查獲15人及非法槍械、毒品。圖／本報資料照
台中市警局展開9天大掃黑專案，查獲15人及非法槍械、毒品。圖／本報資料照

毒品 台中市 黑道 槍枝

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