槍傷小弟找人頂罪 弘仁會新生代要角遭逮

竹聯幫弘仁會幹部飯窪大輔，因開槍擊中小弟，被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝 竹聯幫仁堂弘仁會三蘆地區重要幹部、台日混血飯窪大輔，三天前率幫眾飲酒慶生，席間十八歲項姓小弟疑講話頂撞，飯窪當場掏槍朝地板射擊，跳彈擊中項小腿；警方接獲醫院通報，火速拘提八人，昨凌晨再攻堅飯窪躲藏的旅館，逮捕他和傅姓女友，依槍砲、殺人未遂等罪嫌移送法辦。

綽號「樂樂」的飯窪大輔年僅廿四歲，因手段狠辣竄起，成弘仁會新生代幹部之一，活動據點主要在新北市三重、蘆洲；二○二一年曾選上萬華「青山宮」最年輕爐主。

去年有二人欲脫離弘仁會，遭飯窪索取高額「退會費」，二人繳不出錢，被強押到觀音山上關狗籠凌虐。警方今年四月將飯窪等十名幫眾依組織犯罪、妨害自由、傷害、恐嚇、強盜等罪嫌移送法辦，案件仍在審理中。

警方調查，飯窪廿六日晚間率十餘人在新莊區某大樓豪宅的私人招待所喝酒慶生，前天清晨，十八歲項姓小弟疑席間出言不遜，飯窪掏出改造手槍對地板開一槍，跳彈擊中項姓小弟左小腿。

項男隨即被同伴送醫，院方發現是槍傷，子彈還卡在項男腿部；警方接獲醫院通報，二小時拘捕七人，前天下午三時許，飯窪的廿二歲陳姓小弟出面投案，稱自己是槍手企圖頂罪，被警方識破。

警方查出飯窪躲在台北市長安西路一家旅館，昨天凌晨一時許出動霹靂小組攻堅，逮捕飯窪和廿四歲傅姓女友，搜出十五包毒品咖啡包。警詢後依殺人未遂、槍砲和毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。