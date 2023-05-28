喝酒衝突挨揍撂人開槍砸車 三峽警查緝主嫌到案

新北市三峽區某民宅昨晚遭人連開6槍、砸毀5輛機車示威，警方查出疑因朋友間飲酒引發衝突的後續事端，目前逮捕到1名42歲黃姓主嫌。三峽分局長許城銘表示，已鎖定所有犯嫌身分，並報請檢察官指揮偵辦，一個都別想逃。

三峽區文化路某民宅是在昨晚11時57分，被10餘人分持棍棒狠狠砸毀門前停放的5輛機車，還有人放沖天炮、對空連續鳴槍6發，並將棍棒擲向2樓打破玻璃窗，前後不到50秒時間，鬧事的年輕人立刻上車快閃。

警方詢問19歲羅姓住戶，他供稱今年3月與張姓友人在桃園地區某卡拉OK飲酒，酒醉起衝突，羅男動手毆打張男，雙方埋下心結，數度調解仍未化解。昨天晚上雙方原本相約到三鶯部落談判，但張男爽約未到，稍後羅男的家就被砸車、開槍。