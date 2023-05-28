快訊

糖尿病前期是可以改善！醫教你怎麼吃和如何運動逆轉最後機會

拒學風暴襲來 2.2萬高中職生休退學、國中輟學藏黑數

蔡英文談話暗示赴陸團客解禁？ 關鍵人物簽證成風向球

喝酒衝突挨揍撂人開槍砸車 三峽警查緝主嫌到案

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區某民宅昨晚遭人連開6槍、砸毀5輛機車示威，警方查出疑因朋友間飲酒引發衝突的後續事端，目前逮捕到1名42歲黃姓主嫌。三峽分局長許城銘表示，已鎖定所有犯嫌身分，並報請檢察官指揮偵辦，一個都別想逃。

三峽區文化路某民宅是在昨晚11時57分，被10餘人分持棍棒狠狠砸毀門前停放的5輛機車，還有人放沖天炮、對空連續鳴槍6發，並將棍棒擲向2樓打破玻璃窗，前後不到50秒時間，鬧事的年輕人立刻上車快閃

警方詢問19歲羅姓住戶，他供稱今年3月與張姓友人在桃園地區某卡拉OK飲酒，酒醉起衝突，羅男動手毆打張男，雙方埋下心結，數度調解仍未化解。昨天晚上雙方原本相約到三鶯部落談判，但張男爽約未到，稍後羅男的家就被砸車、開槍。

案發後警方調閱監視器，今天清晨5時許，循線至桃園地區逮捕自稱是張男乾哥哥的42歲黃姓男子，他聲稱因為乾弟弟被打，嚥不下這口氣，昨晚在桃園地區找了一群年輕人，開車到三峽區尋仇洩憤。警方表示已掌握涉案對象身分，全力緝捕中。

羅姓男子住處門前停放的５輛機車被砸毀。記者林昭彰／翻攝
羅姓男子住處門前停放的５輛機車被砸毀。記者林昭彰／翻攝
民宅二樓玻璃窗被砸破。記者林昭彰／翻攝
民宅二樓玻璃窗被砸破。記者林昭彰／翻攝
羅姓男子住處門前停放的５輛機車被砸毀。記者林昭彰／翻攝
羅姓男子住處門前停放的５輛機車被砸毀。記者林昭彰／翻攝
羅姓男子住處門前停放的５輛機車被砸毀。記者林昭彰／翻攝
羅姓男子住處門前停放的５輛機車被砸毀。記者林昭彰／翻攝
三峽警分局分局長許城銘（左）表示，已鎖定所有犯嫌身分，並報請檢察官指揮偵辦，一個都別想逃。記者林昭彰／翻攝
三峽警分局分局長許城銘（左）表示，已鎖定所有犯嫌身分，並報請檢察官指揮偵辦，一個都別想逃。記者林昭彰／翻攝

桃園 快閃

延伸閱讀

影／萬華青山宮前爐主 竹聯弘仁會「樂樂」開槍擊中小弟被捕

美國非裔男童報警求助反遭警察開槍擊中 哭訴「我做了什麼？」

做錯什麼？美11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

談不倫戀賠上性命！跟已婚小三分手被嗆「下面太小」 男狂怒對女友開槍爆頭

相關新聞

影／萬華青山宮前爐主 竹聯弘仁會「樂樂」開槍擊中小弟被捕

竹聯幫弘仁會在新北市三重、蘆洲地區重要幹部，綽號「樂樂」的飯窪大輔，昨天率幫眾在新莊區某私人招待所飲酒慶生，席間據稱因1...

喝酒衝突挨揍撂人開槍砸車 三峽警查緝主嫌到案

新北市三峽區某民宅昨晚遭人連開6槍、砸毀5輛機車示威，警方查出疑因朋友間飲酒引發衝突的後續事端，目前逮捕到1名42歲黃姓...

越南籍藥頭指派台灣小弟跑腿送毒 一次5千運500包毒咖啡

越南籍阮姓男子涉透過交友軟體販賣毒品，主打不論新台幣、外幣都收，還指派2名台灣籍小弟跑腿送毒品，今年5月間，交易500包...

澎湖馬公機場傳接炸彈恐嚇 航警加強巡檢未發現異常

陸生「張海川」近日疑在國內各大公務機關、景點恐嚇放「詐」彈，影響國家安全，雖大陸公安已於本月五日傳喚「張海川」到案說明，...

台版浩克反擊疑認為警虐人 中壢警回應這樣說

「台版浩克」28歲的朱姓健身教練，本月20日於桃園中壢超商情緒失控，將員警毆打致傷，卻也被情緒失控員警持警棍，毆打背部1...

深偽技術結合詐騙 北市警局解析三種詐騙模式

台北市刑大今天提醒民眾，近期火紅的AI（Artificial Intelligence）人工智慧，有一種「深偽（Deep...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦