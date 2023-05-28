越南籍藥頭指派台灣小弟跑腿送毒 一次5千運500包毒咖啡
越南籍阮姓男子涉透過交友軟體販賣毒品，主打不論新台幣、外幣都收，還指派2名台灣籍小弟跑腿送毒品，今年5月間，交易500包愷他命毒品咖啡包，遭警方人贓俱獲，依毒品危害防制條例移送3人。
據悉，彰化縣彰化市26歲阮姓藥頭，平時常和越南籍朋友混跡在彰化某釣蝦場，疑似用跑腿一次5千元，指派台灣籍23歲姚姓、林姓小弟交易毒品咖啡包。
警方指出，5月中旬循線發現阮男涉嫌在網路交友軟體販毒，不斷更換交易地點，更是嚴加過濾毒品買家身分，手法行徑十分狡猾、謹慎，最終仍在釣蝦場停車場交易毒品，當場查緝的台灣人2人，並從釣蝦場尋獲下令的阮男，阮男見到警方說「我去尿尿！」想藉尿遁逃逸，遭警方查獲到案。
士林分局、彰化分局、和美分局專案小組指出，現場查獲愷他命咖啡包500包、毛重1800公克，及工作手機等證物，咖啡包印有「賽車教父廖老大」及超豪華汽車「邁巴赫」等LOGO，全案依毒品危害防制條例移請彰化地方地檢署偵辦，檢方訊後阮男交保5萬元，涉跑腿的姚、林請回，全案將持續溯源追查毒品上游共犯。
士林分局指出，今年1月迄今共查獲網路販毒集團5案、藥頭8人、查獲毒品咖啡包1437包、毒品分裝場1案。警方呼籲，暑假將至，為防止青少年涉毒及嚴防毒品入侵校園，將持續加強網路巡邏勤務，全面掃蕩各式毒品，尤其對利用網路販毒者，全力打擊不法犯行，並向上溯源及向下刨根。
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