通緝犯邊躲藏邊兜售各式毒品 洗車場內就逮

雲林縣警察局斗南分局接獲情資，毒品被通緝的許姓男子，最近在雲嘉地區四處販賣2、3級毒品，斗南分局成立專案小組經多天跟監，直到昨天許嫌現身一家自助洗車場，準備洗車，被埋伏警方圍捕，如甕中捉鱉，手到擒來，當場從他車上起出不少毒品且種類多，宛如毒品流動攤販，偵訊後今天依違反毒品危害防制條例移送法辦。

為逃避警方查緝，被通緝的許嫌行蹤隱密，邊躲藏邊賣毒，日前在雲林出現，斗南分局專案小組馬上掌握線索，報請雲林縣地方檢察署檢察官施家榮指揮偵辦，一路追查跟監蒐證。

許嫌昨天再度現身，一路跟監的警方，發現他開車進入一家自助洗車場內準備洗車，認為時機成熟，即出動多輛偵防車跟進，並堵住洗車的出入口。「不要動！」當許嫌將車子開發洗車格內，正準備洗車，警員一湧而上，喝令許嫌下車，宛如甕中捉鱉，許嫌來不及反應便手到擒來。

警方從許嫌車上置物箱內，當場搜出安非他命、k他命、水果藥丸等毒品近百公克、電子磅秤及k盤等證物，數量不少且種類多，像是毒品流動攤販。

偵查隊長鄧家福說，許嫌無處可逃，伏首認罪，偵訊後依違反毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦，並持續追查毒品來源。