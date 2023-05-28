澎湖馬公機場傳接炸彈恐嚇 航警加強巡檢未發現異常

陸生「張海川」近日疑在國內各大公務機關、景點恐嚇放「詐」彈，影響國家安全，雖大陸公安已於本月五日傳喚「張海川」到案說明，但澎湖馬公航空站昨上午又接獲炸彈恐嚇郵件威脅，信中宣稱準備砍刀和5個汽油瓶，朝人群砍殺並丟汽油彈，航警獲報加強巡檢稽查，尚未發現異常情況。

馬公航空站指出，昨日上午10時30分，接獲一封炸彈恐嚇郵件威脅郵件，內容宣稱準備砍刀及5個汽油瓶，將在人群擁擠時刻，進行砍殺，並丟擲汽油彈。

由於正值澎湖觀光旺季，澎湖花火節吸引大批遊客，馬公機場旅客多，又是澎湖對外唯一空運門戶，航空站人員絲毫不敢大意，隨即於10時32分通報航警局高雄分局馬公分駐所、民用航空局及航空公司防範因應。

航警立即在馬公機場航站各區加強廁所、垃圾桶及可疑處所巡邏安檢，至昨日下午4時30分止，未發現有被放置爆裂物及異常情形。