影／台南梅嶺比丘尼離奇陳屍山徑 死因「外力造成」

一名在台南楠西區梅嶺山上修行的比丘尼，上午被人發現陳屍在偏僻產業道路旁。雖現場沒有打鬥拖行痕跡，但她四肢與頭部有外傷，頭部還有傷口一旁地面有一灘血。因為警方初步研判她是「外力致死」，附近住戶又說「她肯定是被狗咬死的」。有點離奇的消息傳出後民眾議論紛紛。

警方表示，初步調查死因「外力造成」，但「到底是哪一種外力」，還要等明天法醫相驗以後才會知道。

這樁命案現場在台南南西梅嶺風景區偏僻的大湖部落山上，距離比丘尼居住農舍只有100多公尺，住處經過仔細搜查沒有破壞跡象，與使者一同修行的比丘尼也沒有異狀。

不過在命案現場附近的居民表示，現場上方有人在私有地飼養一大群狗，曾經有咬人的紀錄，比丘尼手腳多處受傷「看那些傷口、一定是被一群狗咬的」。

不過雖然陳屍地點與附近的產業道路都不時看到狗兒經過，但這些狗看到人接近都沒有攻擊或逃避，甚至還主動上前跟人打招呼。在場員警表示，因為沒有人當場目擊，目前無法確認死者身上的傷口是如何造成的。

附近居民指出，這名比丘尼與同修住在深山農舍，上午9點多發現她倒臥住處附近的路旁。警方獲報封鎖現場，下午鑑識人員採證後將把收集到的跡證、查訪紀錄送交檢方偵辦。