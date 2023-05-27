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台版浩克反擊疑認為警虐人 中壢警回應這樣說
「台版浩克」28歲的朱姓健身教練，本月20日於桃園中壢超商情緒失控，將員警毆打致傷，卻也被情緒失控員警持警棍，毆打背部12下，造成背部有傷痕；朱男接受媒體訪問，「我不是第一個，也不是最後一個」，一切等打完官司再說；中壢警分局回應，已進入司法調查，對案件不再回應。
台版浩克事件延燒，朱男當時蹲坐在超商外時，警方持警棍毆打朱男，不過員警仍失控毆打朱男。疑朱男女友Po出朱男背部一條條白白的乳液或藥膏照。
據「ETtoday新聞雲」報導，朱男今受訪說到，「我不是第一個，也不是最後一個」，認為警方有虐人嫌疑，他也將循司法途徑，不過現況仍須社會輿論幫忙。
不過記者剛實際私訊朱男臉書及IG皆未獲回應，疑朱男現任女友則表示不方便受訪。
中壢警分局指本案已進入司法調查，對案件不再回應。至於6月1日基層員警要發起的消極日，分局則是希望各內外勤主管勉勵同仁仍能秉持初衷、堅守崗位，分局所有幹部會和員警站在同一線。
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