快訊

「這輩子最討厭民進黨的一天」 蔡易餘臉書突喊：那我退黨可以嗎

侯友宜高雄見面會 「南部最有力助選員」現身相挺

貼文惹議道歉了！ 再睡五分鐘指「南部水質異常」遭網友出征揪1疑點：為何只部分停賣？

深偽技術結合詐騙 北市警局解析三種詐騙模式

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市刑大今天提醒民眾，近期火紅的AI（Artificial Intelligence）人工智慧，有一種「深偽（Deepfake）」技術應用，結合深度學習和影像合成，能以逼真方式替換或操縱現有的媒體內容，達到換臉、變聲等效果；未來詐騙手法恐怕會結合深偽技術，讓人防不勝防。

北市刑大指出，早期「深偽」技術犯罪，主要與偽造成人影片（如Youtuber小玉的換臉事件）或模仿政治人物、名人進行宣傳有關，涉及假訊息散布、誹謗以及侵犯個人隱私等罪刑。隨著技術取得愈發容易，應用範圍逐漸擴展到其他領域，包括娛樂、新聞、社交媒體，乃至詐騙手法的精進。

台北市警察局研析，列出下列深偽結合詐欺的手法：

一、電話詐騙（猜猜我是誰）：模仿特定人物聲音的功能，恐遭歹徒用於仿冒家人、朋友或其他知名人士的聲音，向受害者索取金錢與個人資料。

二、視訊詐騙：深偽技術可用在合成擬真的影片、語音，或結合視訊功能，冒充企業高層，藉此對下屬發送虛假的指示，例如要求轉移資金或提供機密信息。近期大陸就出現一起科技公司老闆，接到AI換臉詐騙視訊電話的案例，一夕間遭詐430萬人民幣（約1873萬新台幣）。

三、恐嚇詐騙：個人肖像可能遭詐騙集團移花接木，用以合成不雅照片，再寄送當事人恐嚇勒索。今年3月有多名國內大學教授，收到類似的合成照片與恐嚇信息的騷擾。

台北市警察局呼籲民眾，面對科技進步帶來的犯罪威脅，最重要是保持警惕和懷疑心態，不輕易相信或分享未經驗證的內容，並審慎對待來自陌生人，甚至是親朋好友的請求，接受媒體內容時，特別是容易引起關注的內容，應該檢查來源可信度，化被動為主動，確保信息真實可靠。

台北市警察局提醒，未來詐騙手法將結合深偽技術。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局提醒，未來詐騙手法將結合深偽技術。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局提醒，未來詐騙手法將結合深偽技術。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局提醒，未來詐騙手法將結合深偽技術。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局提醒，未來詐騙手法將結合深偽技術。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局提醒，未來詐騙手法將結合深偽技術。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局提醒，未來詐騙手法將結合深偽技術。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局提醒，未來詐騙手法將結合深偽技術。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 北市 恐嚇

延伸閱讀

詐欺女車手被疑暗槓贓款打斷腿 逃跑求助北市警瓦解詐團

選北市長被指黑金掛勾 陳時中談「排黑」：時代趨勢

北市7成住宅屋齡逾30年 專家：屋主只有兩條路

無法「一線到底」？北市議員憂民汐線、汐東線恐須轉乘

相關新聞

林淑雅告別式總統親頒褒揚令 兄悼妹：連生命結束都彰顯利他精神

興富發建案塔吊吊臂10日掉落在台中捷運軌道，釀1死10傷，靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難，今天在嘉義市立殯儀館舉行...

弘仁會成員闖紅燈遭新北警攔 一旁幫眾起鬨「大哥慢走」

竹聯幫仁堂弘仁會幫派成員周男，23日凌晨他開車行經新北市蘆洲區長榮路闖紅燈被警攔下，一查赫見他是通緝犯，經附帶搜索車內查...

深偽技術結合詐騙 北市警局解析三種詐騙模式

台北市刑大今天提醒民眾，近期火紅的AI（Artificial Intelligence）人工智慧，有一種「深偽（Deep...

台南70歲清潔工餓肚也要吸毒 1理由讓員警嘆氣了

台南永康警分局員警前晚盤查毒品人口時，見70歲施姓男子騎車逆向經過，盤查發現皮夾有1小包安非他命。他長年吸毒未成家，靠清...

飛龍瀑布山難5名失聯者全數找回 今午最後1名罹難者完成吊掛

屏東10人組溯溪團到飛龍瀑布溪降活動遇山洪，釀5死意外，昨日上午於瀑布下方發現最後一具蕭姓罹難者，因氣候因素於今中午申請...

求打麻醉遭拒 桃園男大鬧急診咆哮醫師「你有沒有醫德」

桃園一名男子昨晚身體不舒服到醫院就診，因爲拿別的醫院診斷書要求醫師打麻醉遭拒，與醫師發生嚴重爭執，大罵對方「有沒有醫德」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦