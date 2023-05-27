深偽技術結合詐騙 北市警局解析三種詐騙模式

台北市刑大今天提醒民眾，近期火紅的AI（Artificial Intelligence）人工智慧，有一種「深偽（Deepfake）」技術應用，結合深度學習和影像合成，能以逼真方式替換或操縱現有的媒體內容，達到換臉、變聲等效果；未來詐騙手法恐怕會結合深偽技術，讓人防不勝防。

北市刑大指出，早期「深偽」技術犯罪，主要與偽造成人影片（如Youtuber小玉的換臉事件）或模仿政治人物、名人進行宣傳有關，涉及假訊息散布、誹謗以及侵犯個人隱私等罪刑。隨著技術取得愈發容易，應用範圍逐漸擴展到其他領域，包括娛樂、新聞、社交媒體，乃至詐騙手法的精進。

台北市警察局研析，列出下列深偽結合詐欺的手法：

一、電話詐騙（猜猜我是誰）：模仿特定人物聲音的功能，恐遭歹徒用於仿冒家人、朋友或其他知名人士的聲音，向受害者索取金錢與個人資料。

二、視訊詐騙：深偽技術可用在合成擬真的影片、語音，或結合視訊功能，冒充企業高層，藉此對下屬發送虛假的指示，例如要求轉移資金或提供機密信息。近期大陸就出現一起科技公司老闆，接到AI換臉詐騙視訊電話的案例，一夕間遭詐430萬人民幣（約1873萬新台幣）。

三、恐嚇詐騙：個人肖像可能遭詐騙集團移花接木，用以合成不雅照片，再寄送當事人恐嚇勒索。今年3月有多名國內大學教授，收到類似的合成照片與恐嚇信息的騷擾。