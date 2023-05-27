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弘仁會成員闖紅燈遭新北警攔 一旁幫眾起鬨「大哥慢走」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

竹聯幫仁堂弘仁會幫派成員周男，23日凌晨他開車行經新北市蘆洲區長榮路闖紅燈被警攔下，一查赫見他是通緝犯，經附帶搜索車內查獲一張沾有毒品K他命鐵片，一併帶回偵辦，警詢後依法解送歸案，另吸、持毒則依社維法函送裁處。

警調查，28歲周姓男子為竹聯幫仁堂弘仁會幫派成員，前科累累的他是轄區警列管治安顧慮人口。23日凌晨1時許，他開車前往新北市蘆洲區長榮路一處弘仁會據點，卻在長榮路與光明路口闖紅燈被警攔下（據點就在一旁）。

警盤查身分赫見周男因一起誣告案件，於上個月28日被發布通緝，後附帶搜索，又在車內查獲一張沾有K他命毒品反應的鐵片。周男竟辯稱是伯朗咖啡，正當對周男上銬帶回派出所偵辦時，一旁幫眾還起鬨高喊「大哥慢走」。

周男應詢時坦承吸食持毒，警後依法解送歸案，另吸食持毒部分則依社會秩序維護法函送裁處。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

竹聯幫弘仁會幫派成員周男，23日凌晨闖紅燈被警攔下盤查，赫見他是通緝犯還持毒，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫弘仁會幫派成員周男，23日凌晨闖紅燈被警攔下盤查，赫見他是通緝犯還持毒，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫弘仁會幫派成員周男，23日凌晨闖紅燈被警攔下盤查，赫見他是通緝犯還持毒，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫弘仁會幫派成員周男，23日凌晨闖紅燈被警攔下盤查，赫見他是通緝犯還持毒，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫弘仁會幫派成員周男，23日凌晨闖紅燈被警攔下盤查，赫見他是通緝犯還持毒，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫弘仁會幫派成員周男，23日凌晨闖紅燈被警攔下盤查，赫見他是通緝犯還持毒，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫弘仁會幫派成員周男，23日凌晨闖紅燈被警攔下盤查，赫見他是通緝犯還持毒，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫弘仁會幫派成員周男，23日凌晨闖紅燈被警攔下盤查，赫見他是通緝犯還持毒，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

長榮 弘仁會

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