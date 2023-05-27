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警攔車查獲毒品通緝犯 車內4人鬼辯互不認識

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

29歲高姓男子24日凌晨開車載著杜姓女友，及吳男、賴女夫妻檔，行經新北市三民路與民族路口，被轄區警方攔下盤查。高男駕照被查註銷開單告發，另查獲吳男身背3條通緝、賴女藏毒、車內有毒品吸食器一併帶回偵辦，警詢後吳男依法解送歸案，另依毒品罪嫌移送吳男、賴女，高男、杜女則驗尿檢驗。

據了解29歲高姓男子24日凌晨零時許，他邊開車邊抽菸載著杜姓女友（35歲）、吳男（43歲）、賴女（47歲）夫妻檔，沿著新北市蘆洲區三民路直行，途中行經三民路與民族路口，巡邏警見高男開車抽菸、不時行車偏移車道衝前攔下盤查。

警方一查高男駕照被註銷，當場要求他下車受檢並開立罰單。隨後欲盤查車內3人身分時，杜女、吳男、賴女3人竟辯稱彼此都不認識。吳男趁隙將毒品安非他命拿給妻子賴女藏放，還謊報身分被警方搓破，吳男這才坦承他身背3條通緝（包括毒品執字12年、殺人未遂偵字、毒品拘提不到）

隨後警方附帶車內搜索，於車上發現毒品愷他命吸管1支，並在賴女身上查獲17.7公克毒品安非他命1包，由於4人皆有毒品前科，警一併帶回，警詢後吳男依法解送歸案，另依毒品罪嫌移送吳男、賴女，高男、杜女則驗尿檢驗若有毒品反應依法函送法辦。

吳姓男子身背三條通緝，他謊報身分被警搓破，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子身背三條通緝，他謊報身分被警搓破，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
高姓男子駕照被註銷被蘆洲警方開單告發。記者曾伯愷／翻攝
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賴女身上被警搜出毒品依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
賴女身上被警搜出毒品依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
賴女身上被警搜出毒品依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
賴女身上被警搜出毒品依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在車內搜出毒品吸食器，依法將車上4人帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在車內搜出毒品吸食器，依法將車上4人帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
賴女身上被警搜出毒品依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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毒品 抽菸

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