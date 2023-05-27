警攔車查獲毒品通緝犯 車內4人鬼辯互不認識

29歲高姓男子24日凌晨開車載著杜姓女友，及吳男、賴女夫妻檔，行經新北市三民路與民族路口，被轄區警方攔下盤查。高男駕照被查註銷開單告發，另查獲吳男身背3條通緝、賴女藏毒、車內有毒品吸食器一併帶回偵辦，警詢後吳男依法解送歸案，另依毒品罪嫌移送吳男、賴女，高男、杜女則驗尿檢驗。

據了解29歲高姓男子24日凌晨零時許，他邊開車邊抽菸載著杜姓女友（35歲）、吳男（43歲）、賴女（47歲）夫妻檔，沿著新北市蘆洲區三民路直行，途中行經三民路與民族路口，巡邏警見高男開車抽菸、不時行車偏移車道衝前攔下盤查。

警方一查高男駕照被註銷，當場要求他下車受檢並開立罰單。隨後欲盤查車內3人身分時，杜女、吳男、賴女3人竟辯稱彼此都不認識。吳男趁隙將毒品安非他命拿給妻子賴女藏放，還謊報身分被警方搓破，吳男這才坦承他身背3條通緝（包括毒品執字12年、殺人未遂偵字、毒品拘提不到）