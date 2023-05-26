「超跑男」吸金上億仍神隱 逾50名投資人上法庭討公道

台南「超跑男」劉姓男子前年起，對外宣稱可短期代操股票，每周可獲利3%至20%，代操費用為獲利的10%，招攬上百民眾加入投資，總交易金額逾52億元，劉男去年5月捲款落跑，老家也遭人開槍。台南地院今開準備庭，50多名投資人到庭討公道，但劉男仍神隱未現身。

劉男等4人違反銀行法案，院方安排約60個座位，計有50多名投資者到庭，擠滿法庭。劉男未到庭，僅鞋店黃、董姓兩女員工在律師陪同下到庭，檢方認兩女任職7個月幫忙製作報表，視同幫助犯，28萬元不等薪資則列為不法所得。

現場50多名投資人均向法官反映，希望能與劉男當面對質且有意願與劉男調解。然而，投資人也對院方認定「投資人」而非「受害人」？劉男神隱，再不到案該如何處理？檢方查扣其資產金額？甚至質疑劉男家人也幫忙收款，何未列為被告求償？

法官認為，該吸金案並非正常投資，非經合格機構投資，且非合理投資報酬，存有高風險，本身也是犯罪行為，唯國家法律保障其間接利益，因而稱為「投資人」，並隱含詐欺本質在內，特別立法加重刑責後，比起詐欺罪重很多。

法官表示，院方依法通知劉男到庭，如無故再不到就拘提，拘提不到則會發布通緝。劉男仍年輕，會鼓勵他出面，與投資人好好調解，投資人可主張各自最有利的條件，院方不會介入，對多數投資人而言，光是法律制裁，沒有實質意義。可就檢方查扣的資產先行分配，剩餘金額再花點時間來陸續償還。

據統計，檢方查扣現金500萬、各銀行帳戶等137萬多元，以及超跑、手表、黃金項鍊及聯名筆等物。檢方表示，檢方依現有事證起訴劉男等4人，如有新事證，可以發起偵查作為。