詐團「控車」逼吐錢！半年詐千萬15人受害 6犯嫌落網

台北市警方日前獲報，以郭姓男子為首的詐騙集團，涉嫌以假投資手法吸收人頭帳戶，逼人頭當取款車手、貸款供花用，被害人不從，即持棍棒毆打、揚言傷害其家人，清查至少15人受害、財損達1500萬元，近日時機成熟，兵分多路將郭等6人查緝到案，依法送辦。

警方調查，台北市北投分局去年底獲報，梁姓男子因聽信假投資話術，提供金融帳戶投資虛擬貨幣，卻遭詐團「控車」監禁在飯店、民宿內，以揚言傷害家人、棍棒毆打等方式，恐嚇逼迫擔任取款車手，甚至要求以個人名義向當鋪借款，供詐團成員花用，只要想脫離控制，就會被毆打。

專案小組連月調查，發現該詐團以29歲郭男為首，他與竹聯幫成員關係密切，指使女友等共犯作案，去年8月至今年2月間，台中、桃園等地至少15人受害，財產損失達1500萬餘元，惡行重大。

經蒐證完備，警方5月22、23日集結警力，兵分多路前往桃園、苗栗、台中等地，將郭男等6人拘捕到案，查扣筆電、加密貨幣申請書、毒品K他命彩虹菸63根等證物。

據悉，犯嫌落網矢口否認犯案，稱是被害人自願一起賺錢，警詢後仍依妨害自由、詐欺、組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，後續郭等3人收押、1人因他案已被收押、1人2萬元交保、1人請回。

警方呼籲，詐騙手法多變，民眾務必提高警覺，遇有疑慮務必撥打165或110專線查證，避免成為詐團下手目標，警方也將持續查緝不法，維護民眾財產安全。

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