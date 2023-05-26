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桃園男子半夜玩雙槍打傷自己 巨響驚醒家人也引來警察
桃園一名呂姓男友以不詳方式取得2把改造手槍和數枚子彈，去年11月無辜拿出在家把玩，結果槍枝走火打到自己，不但受傷休養好幾個月，也因此吃官司，今天被桃園地檢署依違反槍砲管制條例起訴。
檢警調查，呂男去年11月14日凌晨在家把玩手槍，過程中，因操作不慎走火，子彈打到自己，痛到倒地哀嚎，而巨大聲響也嚇醒熟睡中的家人，也因為是槍傷送醫，也驚動警方介入調查。
案發後，呂男坦承持槍和操作不慎走火打到自己，但對於槍枝及子彈來源閉口不談；警方槍枝是呂男自己改造，因為試射才會自傷，但這個推論因證據不足，未獲檢方支持。
檢方調查，呂男持有的改造手槍均能正常擊發，可認有殺傷力，但現場查扣的3顆子彈經採樣試射，均無法擊發，不具殺傷力。既然扣案子彈未達槍砲管制條例處罰標準，自然沒有刑事責任可言，而全案又無其他證據能證明呂男有製造行為，所以最後是依非法持有改造槍械罪起訴。
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