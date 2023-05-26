桃園男子半夜玩雙槍打傷自己 巨響驚醒家人也引來警察

桃園一名呂姓男友以不詳方式取得2把改造手槍和數枚子彈，去年11月無辜拿出在家把玩，結果槍枝走火打到自己，不但受傷休養好幾個月，也因此吃官司，今天被桃園地檢署依違反槍砲管制條例起訴。

檢警調查，呂男去年11月14日凌晨在家把玩手槍，過程中，因操作不慎走火，子彈打到自己，痛到倒地哀嚎，而巨大聲響也嚇醒熟睡中的家人，也因為是槍傷送醫，也驚動警方介入調查。

案發後，呂男坦承持槍和操作不慎走火打到自己，但對於槍枝及子彈來源閉口不談；警方槍枝是呂男自己改造，因為試射才會自傷，但這個推論因證據不足，未獲檢方支持。