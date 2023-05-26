冒用他人身分欲辦護照逃亡 通緝犯台南露餡被逮

中央社／ 台南26日電

24歲速姓男子身揹8條通緝罪名，冒用他人身分逃亡2年半，陸續在台南取得身分證及健保卡，簽立人別確認準備辦理護照逃往中國時，戶政事務所驚覺有異報警，才被逮捕解送歸案。

台南市警局新營分局今天告訴中央社記者，24歲速姓男子因槍砲、毒品、過失傷害、詐欺、組織犯罪等8條罪名，遭台北、新北、高雄、桃園、新竹、苗栗等檢院通緝。

不過，速男利用拾獲的同年次苗栗郭男身分證，南北逃亡遊走2年半，再前往台南市柳營區、新營區成功重新辦理身分證及健保卡；速男下一步計畫是取得護照，逃到中國。

速男5月22日下午前往台南市鹽水戶政事務所簽立人別確認申請書及人臉辨識同意書，為取得護照做準備，未料戶政事務所人員發現速男資料有異，立刻報警。

警方到場詢問時，速男態度鎮定，堅稱自己就是郭男，沒有冒用他人身分，警方只好將速男帶回派出所，透過按捺指紋比對確認真實身分，揭露速男身揹8條通緝罪名後，解送歸案。

身分證

延伸閱讀

故作鎮定秒露餡！柴柴聽到雷聲嚇瘋「開啟震動模式」 網喊秀秀：快抱抱牠～

影／蘆洲警匪飛車追逐3公里 逮通緝犯搜出470公克毒品

女子不滿渣男騙感情率親友理論 警方查出他是通緝犯

5億高中生墜樓亡 原陸配母身分已遭註銷繼承恐再波折

相關新聞

5億高中生命案 賴翁子女千字聲明 陸籍母律師3點回覆

台中18歲賴姓高中生繼承5億元房產，和夏姓男子登記婚後即墜樓身亡，全案仍疑點重重，賴母過去和公公亂倫生子、無中華民國國籍...

「5億高中生均為不當贈與、賴母變人球她故意造成」！賴家子女2300字聲明還原家族恩怨情仇

5億高中生命案至今仍未能釐清死因，而他的母親賴母放棄中國戶籍，發生公媳亂倫後遭法院判決失去入籍台灣的機會，兒子賴男過世後，她失去依親資格也沒有中國戶籍，等於是「兩岸人球」。

詐團「控車」逼吐錢！半年詐千萬15人受害 6犯嫌落網

台北市警方日前獲報，以郭姓男子為首的詐騙集團，涉嫌以假投資手法吸收人頭帳戶，逼人頭當取款車手、貸款供花用，被害人不從，即...

男開車路中昏睡辯太累 手煞車旁有針筒毒殘渣露餡遭逮

44歲林姓男子今天上午把車臨停在新北市新莊區新泰路路中央昏睡，警消獲報派員趕抵破窗叫醒林男，他稱是太累不小心睡著。不過警...

桃園男子半夜玩雙槍打傷自己 巨響驚醒家人也引來警察

桃園一名呂姓男友以不詳方式取得2把改造手槍和數枚子彈，去年11月無辜拿出在家把玩，結果槍枝走火打到自己，不但受傷休養好幾...

騙10人詐逾2700萬 淡水警破詐騙機房逮5人

24日新北市淡水警方獲報，新市二路一棟社區大樓內疑有不法，經派員前往查看當場破獲詐騙機房，逮捕25歲簡姓主嫌在內5嫌查扣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦