冒用他人身分欲辦護照逃亡 通緝犯台南露餡被逮

24歲速姓男子身揹8條通緝罪名，冒用他人身分逃亡2年半，陸續在台南取得身分證及健保卡，簽立人別確認準備辦理護照逃往中國時，戶政事務所驚覺有異報警，才被逮捕解送歸案。

台南市警局新營分局今天告訴中央社記者，24歲速姓男子因槍砲、毒品、過失傷害、詐欺、組織犯罪等8條罪名，遭台北、新北、高雄、桃園、新竹、苗栗等檢院通緝。

不過，速男利用拾獲的同年次苗栗郭男身分證，南北逃亡遊走2年半，再前往台南市柳營區、新營區成功重新辦理身分證及健保卡；速男下一步計畫是取得護照，逃到中國。

速男5月22日下午前往台南市鹽水戶政事務所簽立人別確認申請書及人臉辨識同意書，為取得護照做準備，未料戶政事務所人員發現速男資料有異，立刻報警。

警方到場詢問時，速男態度鎮定，堅稱自己就是郭男，沒有冒用他人身分，警方只好將速男帶回派出所，透過按捺指紋比對確認真實身分，揭露速男身揹8條通緝罪名後，解送歸案。