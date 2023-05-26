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騙10人詐逾2700萬 淡水警破詐騙機房逮5人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

24日新北市淡水警方獲報，新市二路一棟社區大樓內疑有不法，經派員前往查看當場破獲詐騙機房，逮捕25歲簡姓主嫌在內5嫌查扣相關證物，追金流赫見已有10名被害人被騙，詐騙金額高達2704萬元一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例將5嫌移送法辦。

淡水警方於24日，破獲新北市淡水區新市二路詐騙機房，當場逮捕5嫌依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方於24日，破獲新北市淡水區新市二路詐騙機房，當場逮捕5嫌依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

據了解，25歲簡姓主嫌夥同30歲孫男、29歲鄭男、28歲廖男及18歲張男共組詐騙集團，為躲避警方查緝，簡男一個月前租下新北市淡水區新市二路一棟社區二樓，利用住戶稀少的新建案特性，以「假投資」詐騙方式經營詐騙機房。

這個月24日下午2時許，淡水警方接獲民眾檢舉，轄內新市二路一棟社區內租戶出入複雜，近日還頻搬運多部電腦設備進到租戶內，懷疑有人從事不法。警方當天立即派員前往查緝。

正當員警敲門準備進入搜索，聽到屋內有人持器敲砸聲響，疑似在毀滅證據立即入內，赫見屋內有人從二樓陽台往下跳逃，一樓警衛警室調閱監視器畫面的員警看見有人從樓上跳下，立即衝出社區見中庭29歲鄭男、28歲廖男跌坐在地上，其中廖男表情痛苦無法站起（事後檢視右腳骨斷）當場控制兩人。

經後續支援警力趕抵陸續逮捕簡姓主嫌、孫、張等3人，並於屋內搜扣詐騙「教戰手則」10台電腦及7台主機、監視器、鏡頭、4本銀行存簿、4張金融卡、冒用印信、13支手機、毒品殘渣袋及2把刀，清查金流發現共有10位被害人，紹騙金額高達2704萬元，一併帶回偵辦。

警詢後依詐欺、違反洗錢防制法、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將5嫌移送法辦，並建請羈押，後續警方將持續溯源追緝幕後首腦及共犯。呼籲，警方將持續貫徹警政署「清源專案2.0」工作，秉持「打詐就是掃黑」原則，從源頭阻斷金流，瓦解犯罪組織，斷絕黑道金脈。

淡水警方於24日，破獲新北市淡水區新市二路詐騙機房，當場逮捕5嫌依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方於24日，破獲新北市淡水區新市二路詐騙機房，當場逮捕5嫌依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方於24日，破獲新北市淡水區新市二路詐騙機房，當場逮捕5嫌依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方於24日，破獲新北市淡水區新市二路詐騙機房，當場逮捕5嫌依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方於24日，破獲新北市淡水區新市二路詐騙機房，當場逮捕5嫌依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方於24日，破獲新北市淡水區新市二路詐騙機房，當場逮捕5嫌依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方於24日，破獲新北市淡水區新市二路詐騙機房，當場逮捕5嫌依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方於24日，破獲新北市淡水區新市二路詐騙機房，當場逮捕5嫌依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 詐欺

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