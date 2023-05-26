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影／販毒被逮查出是明仁會成員 他急撇：是與黑幫走較近
24歲吳姓男子為竹聯幫仁堂明仁會成員，他涉嫌透過通訊軟體微信不法販賣毒咖啡包，這月24日警方喬裝買家約出吳男在新北市蘆洲區永安北路假交易，當場在其車內、身上搜獲讀咖啡包等證物。警盤查比對吳男身分，赫見他是明仁會成員，但吳男急撇清「我只是與黑幫走的比較近而已」。警詢後依毒品、社維法罪嫌移送法辦。
據了解24歲吳姓男子是警方註記竹聯幫仁堂明仁會成員，平日無所事事的他，透過通訊軟體微信以精神飲品廣告「特調精神飲品一杯400，10杯3500，20杯7000送一杯，雙北市皆有課程，歡迎來電預約課程」為幌，亂槍打鳥向不特定人士販賣毒咖啡包。
這個月24日三重警分局永福所網路巡邏發現立即喬裝買家約出吳男，當晚約莫9時許，雙方在新北市蘆洲區永安北路碰面，便衣警見吳男開車抵達，一警上車與吳男完成交易，旋即一旁埋伏警力衝出將吳男拉出壓制逮捕。
盤搜過程發現吳南市警方註記竹聯幫仁堂明仁會成員，但吳男卻急著撇清說，「我只是與黑幫走的比較近而已。」讓警啼笑皆非，連同在吳男車內、身上搜扣13包毒品咖啡包、開山刀及摺疊刀各一把、犯罪所得3000元、手機2支等證物一併帶回偵辦。偵詢時吳男坦承犯毒，警詢後依毒品危害防制條例、社會秩序維護法等罪嫌移送法辦，檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。
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