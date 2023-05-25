5億高三生之母無國籍 移民署：仍將持續協助返中

台中賴姓男高三生擁5億不動產，和夏男登記結婚後墜樓亡，賴母的無國籍身分也引發外界關注；移民署今天表示，曾協助賴母返回中國，但賴母因多項原因而留台至今，後續仍將持續協助。

賴姓高三生剛滿18歲，日前生父在死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，賴父今年4月底過世，5月3日告別式，未料，隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓代書兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡，全案檢方正調查釐清案情。

賴母原為中國籍，來台與丈夫結婚後依親取得台灣身分證，也在台設有戶籍，因此在中國的戶籍也註銷，直到民國97年2月丈夫因病過世，賴母向內政部申請依親賴姓高中生為由，在台繼續定居，但經賴姓高中生的奶奶提出妨害家庭告訴後，確認高中生是由公公與賴母所生。

事後內政部以賴母亂倫生子，不符合在台依親定居的相關規定，撤銷賴母的戶籍登記，賴母提出行政訴訟，遭駁回確定，因此賴母成為無國籍身分。

移民署今天透過文字稿表示，賴母的中華民國戶籍及護照於100年因案遭撤銷後，移民署依法曾多次透過兩岸機制協助賴母返中，但因賴母無有效旅行文件，且須在台照顧未成年兒子，再加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響等因素，因而留台至今。

移民署表示，未來將配合司法偵審進程，持續透過相關單位，尋求兩岸溝通管道，協助賴母返中，後續如有移民署業管法律面的需求，將依法研處。