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台幹突收百萬元帳單 刑事局破偽造證件冒辦信用卡案

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局偵破一起偽造證件冒名申辦信用卡，在大陸常年工作的李姓台商幹部，今年一月突然收到許多信用卡帳單，驚覺被人盜辦信用卡，警方調查，日前逮捕主嫌劉姓男子（29歲）與共犯賴姓男子（31歲）兩人，依偽造文書及詐欺罪嫌，移送新北地檢署偵辦，劉姓主嫌羈押獲准。

劉姓主嫌供稱，他和對岸網友有夥伴關係，平常在台灣電商平台開設帳號，供對岸網友販售物品。這次用來申辦信用卡、貸款的李姓男子身分證、財力證明、甚至存摺等資料圖檔，都是對岸網友提供，他向11家銀行申辦信用卡或貸款等業務，7家銀行通過，他再請賴姓共犯替他取件。

警方指出，一般個資外洩僅有身分證件字號或電話、地址，李姓被害人的外洩個資相當齊全，懷疑被害人可能在申辦某項業務時，相關個資遭人外洩，將對嫌犯說辭進一步查證。

派駐大陸工作的李姓男子，今年1月起陸續接到多家銀行帳單通知，要求繳交積欠的信用卡費及貸款。被害人一頭霧水，他長年旅居大陸，並未申辦相關信用卡及貸款，更不可能在台灣消費，趕緊通知銀行。

各家銀行核對發現，這些信用卡與貸款，確實是以李姓男子的身分證與健保卡申辦，但證件照片卻被換成另一名不知名男子，被害人與相關銀行，立即向警方報案。

刑事局接獲報案後追查，發現嫌犯透過李姓男子遭外洩的個資偽造證件，冒用被害人名義，四處向銀行申辦帳戶、信用卡、貸款及電子支付（清查達25筆），再利用這些支付工具，在網路盜刷消費，包括購買遊戲幣、虛擬貨幣及3C產品等再加以變現，不法獲利達110萬餘元。

刑事局報請新北地檢署指揮，日前持拘票及搜索票同步行動，在新北市樹林區拘提劉、賴等2名犯嫌到案，查扣作案用手機、SIM卡及筆記型電腦等贓證物。

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