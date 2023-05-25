兩男偽造證件辦卡盜刷貸款百萬 刑事局拘提送辦

29歲劉男自對岸途徑取得外洩個資後，竟偽造被害人身分證件再冒名申辦信用卡和金融帳戶，由共犯賴男盜刷和申請貸款得手新台幣110萬餘元，刑事局循線拘提兩嫌到案送辦。

警政署刑事局今天發布破案記者會，偵查第九大隊副大隊長賴欣宏表示，日前獲報1起罕見偽造文書、詐欺案，被害人李男今年1月起陸續接到國內多家銀行帳單通知，要求他儘速繳交積欠的信用卡費及貸款，但他長期派駐中國大陸擔任主管職務，並未申辦相關信用卡及貸款和在台消費。

李男趕忙通知相關銀行異狀，經各家銀行核對發現這些信用卡與貸款確實是使用李男的身分證與健保卡申辦，但證件上的照片卻被換為不知名男子圖像，由於事有蹊蹺，李男和銀行業者立即向警方報案。

警方獲報後全力追查，並鎖定有毒品、詐欺和偽造文書前科的劉男涉嫌重大，他從對岸途徑取得部分外洩個資，隨即偽造被害李男的證件和重製相關圖片，再冒用李男名義四處向銀行申辦帳戶、信用卡、貸款及電子支付，經清查多達25筆。

隨後再由有毒品和竊盜前科的共犯31歲賴男利用上述支付工具，在網路盜刷消費購買遊戲幣、虛擬貨幣及3C產品等，再加以變現，不法獲利高達110萬餘元。

專案小組經長期偵蒐，於4月24日到新北市樹林區執行拘搜行動，成功拘提劉、賴兩嫌到案，同時查扣作案用手機、SIM卡及筆記型電腦等贓證物。

全案詢後將兩嫌依刑法偽造文書及詐欺罪解送新北地檢署偵辦，其中，劉男經檢察官向法院聲請羈押獲准，賴男則以1萬元交保。