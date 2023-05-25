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北市內湖500萬搶案影舞者落網 士檢訊後聲押獲准

聯合報／ 記者李隆揆蕭雅娟／台北即時報導

台北市內湖區3月發生500萬元搶案，警方介入逮捕涉嫌行搶4人，約詢被害人後，懷疑全案是黑吃黑，深入追查，近日再將幕後李姓男子拘捕到案，依強盜罪嫌送辦後，士林地檢署聲押獲准。

全案緣於42歲謝姓女子等3人3月23日下午駕車到台北市南港區銀行提領500萬元現金，到內湖區銀行再領195萬元，上車準備離開時，突遭陳姓等4名男子開車門噴辣椒水，行搶500萬元現金。

案發後陳男等人陸續到案，先稱認識謝女等人，又改口雙方不認識，4人被依強盜罪嫌送辦，檢方複訊後依加重強盜罪聲押；謝女等人則矢口否認認識犯嫌，問及犯嫌為何能掌握謝女等人行蹤，謝女僅強調自己才是被害人，拒絕交代。

檢警懷疑該案是黑吃黑引起，不僅查扣遭搶的500萬元贓款，約詢謝女等人後，也將未遭搶的195萬元扣案。

專案小組深入追查2個月，鎖定有竹聯幫弘仁會背景的23歲李姓男子涉嫌指使行搶，5月23日到新北市三重區將李男拘捕到案，李男對案情三緘其口，警方依強盜罪嫌將其送辦，士林地檢署複訊後聲押獲准。

專案小組深入追查2個月，鎖定有竹聯幫弘仁會背景的23歲李姓男子涉嫌指使行搶，5月23日到新北市三重區將李男拘捕到案。記者李隆揆／翻攝
專案小組深入追查2個月，鎖定有竹聯幫弘仁會背景的23歲李姓男子涉嫌指使行搶，5月23日到新北市三重區將李男拘捕到案。記者李隆揆／翻攝

強盜 內湖

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