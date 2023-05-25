北市內湖500萬搶案 警逮幕後指使弘仁會大哥

陳姓男子等人在內湖區行搶新台幣500萬元得手後遭逮。警方循線追查，全案幕後指使為竹聯幫弘仁會李姓大哥，初步了解為金錢糾紛所致，5月23日將他拘搜到案送辦。

全案起於，謝姓女子等3人於3月23日下午於南港區某銀行提領500萬元，隨後於內湖區另一家銀行提領195萬元，欲離去時遭埋伏已久的陳男等人行搶500萬元；陳男等人得手後往新北市方向逃逸，經警方循線逮捕到案。

據檢警先前調查了解，陳男以新台幣10萬元買權利車並另找3名同夥行搶，對於犯案動機與過程避重就輕；另，遭行搶的謝女等人疑似互不認識，對於鉅額現金的來源與去向前後供述不一，不排除為詐騙集團內部黑吃黑。

經長期偵蒐，台北市警局內湖分局今天發布破案新聞稿指出，此案於3月23日當天由雙北市警方聯手查緝陳嫌等4人到案，經報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，並向地方法院聲請陳嫌等4人羈押獲准。

專案小組長期調查發現，幕後指使者為竹聯幫弘仁會23歲李姓大哥，隨即於5月23日發動拘搜行動，將李男查緝到案，現場並起獲相關證物、違禁物。

初步了解，全案和金錢糾紛有關，但李男對敏感案情都堅不吐實。因涉嫌強盜案件重大，檢察官聲請羈押獲准。