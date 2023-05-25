聽新聞
test
0:00 / 0:00
發200件炸彈恐嚇信？陸生張海川全否認 刑事局：兩岸共打調查中
台灣近期遭到恐嚇信不斷威脅攻擊，被懷疑是曾到台灣讀書的陸生張海川犯案，根據刑事局調查，自去年9月統計到這個月20日，類似案件超過兩百多件，但其中超過190餘件，被懷疑是張海川所為。
刑事局說明，5月5日張海川親赴大陸公安單位，否認利用前立委名義寄送恐嚇電子郵件，據了解，張海川否認涉嫌所有恐嚇信案件，目前相關單位仍在調查他犯案的可能與證據。
刑事局已循兩岸共同打擊犯罪合作機制，提供相關情資給陸方，請陸方依法處理並約制張嫌，並將結果及時通知我方。
不過又有機關單位收到恐嚇信，國家圖書館信箱（國家圖書館全球資訊網）24日22時42分接獲信件，稱在圖書館設置炸彈，25日11時許引爆。
中正一警分局介壽所今天上午8時30分獲報，立即通報並封閉圖書館實施嚴密搜索，最後沒有發現可疑物品，11時10分許開放民眾進入。
警方調查，研判信件是境外人士所為，也是近期常見針對台灣政府機關、大眾運輸系統、風景區、校園等頻繁發送「詐彈」恐嚇信，引發國內治安騷動，企圖引起人民恐慌。
警方呼籲若接獲相關恐嚇危安信件，不要驚慌，立即聯繫警察及相關部門處理，也建議可在機關公務信箱導入「雙因子認證」機制，必填「行動電話、電子郵件」等雙向認證制度，以有效遏止接獲不具名恐嚇信件；另外呼籲民眾切勿一時興起發送恐嚇郵件，以免誤觸法網，警方將嚴正執法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言