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影／竹聯旭仁會囂張砸車傷人 警檢肅14人 當中5名國高中生

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

游姓少年與鄧姓少年在網路上互嗆結怨，今年3月相約談判，游找竹聯幫仁堂旭仁會旭雙會組長林姓男子當靠山，林率旗下少年到場助陣，仗著人多勢眾，涉嫌駕車衝撞還持棍棒砸車並毆傷對方二人。

新北警方前天兵分多路逮捕林男及涉案少年共14人到案，警詢後依違反組織、加重妨害秩序、恐嚇、傷害、少年事件處理法等罪嫌，移送新北地檢署及新北地院少年法庭審理。

永和警方今年3月23日晚上獲報，永和區中正橋下河堤旁綠寶石運動公園內停車場有汽車對撞車禍，員警到場但現場及車內空無一人，似乎非單純交通事故，疑似曾發生聚眾鬥毆情事。

經深入追查，起因是鄧姓少年與游姓少年二人在網路上起口角，當晚相約談判，游少為壯聲勢，求助竹聯幫仁堂旭仁會，旭雙組長林姓男子（19歲）涉嫌唆使旗下林姓少年等共14人，分乘2輛汽車及2輛機車到場助陣。

林男仗著人多勢眾，教唆林姓少年涉嫌駕車衝撞陪同鄧姓少年前往的楊姓男子汽車，造成車頭毀損，林男等人並持棍棒追打，造成楊男及同行友人騰姓男子二人身上多處擦挫傷，林男等人得逞後隨即鳥獸散。

全案經永和偵查隊與新北市刑大偵四隊連日追查，前天持搜索票及拘票，在台北市萬華區等地，查緝旭仁會旭雙組組長林男及涉案少年共14人到案，查扣手機10支、棍棒、作案車輛、瓦斯槍、斧頭、信號彈和印有幫派印記口罩等證物。

據了解，落網少年中有5人為北市及新北市在學的國中生及高中職學生，並坦承加入旭仁會旭雙組，今年3月初還曾到北市萬豪酒店參與黑幫春酒。警詢後將林男依違反組織、加重妨害秩序、恐嚇、傷害等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後諭令5萬元交保，其餘少年解送新北地院少年法庭審理後昨裁定責付。

永和警方表示，林姓少年等人無照駕駛部分，另依違反道交條例無照駕車共開出5張告發單，合計罰款1萬5600元，警方強調，將持續溯源掃蕩幕後幫派組織，同時通報少年隊及市府教育局等相關局處輔導關懷，以導正少年偏差行為，對於黑幫招募少年犯案，除依組織犯罪防制條例有加重其刑二分之一規定外，也將運用第三方警政，一併函送市府社會局裁罰。

竹聯幫仁堂旭仁會旭雙組林姓組長日前替少年出頭，率10多名少年前往談判，涉嫌撞車、砸車又打傷人，新北檢警聯手檢肅逮14人到案，查扣作案車輛、瓦斯槍、斧頭、信號彈和印有幫派印記口罩等證物。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫仁堂旭仁會旭雙組林姓組長日前替少年出頭，率10多名少年前往談判，涉嫌撞車、砸車又打傷人，新北檢警聯手檢肅逮14人到案，查扣作案車輛、瓦斯槍、斧頭、信號彈和印有幫派印記口罩等證物。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫仁堂旭仁會旭雙組林姓組長日前替少年出頭，率10多名少年前往談判，涉嫌撞車、砸車又打傷人，新北檢警聯手檢肅逮14人到案，查扣作案車輛、瓦斯槍、斧頭、信號彈和印有幫派印記口罩等證物。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫仁堂旭仁會旭雙組林姓組長日前替少年出頭，率10多名少年前往談判，涉嫌撞車、砸車又打傷人，新北檢警聯手檢肅逮14人到案，查扣作案車輛、瓦斯槍、斧頭、信號彈和印有幫派印記口罩等證物。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫仁堂旭仁會旭雙組林姓組長日前替少年出頭，率10多名少年前往談判，涉嫌撞車、砸車又打傷人，新北檢警聯手檢肅逮14人到案，查扣作案車輛、瓦斯槍、斧頭、信號彈和印有幫派印記口罩等證物。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫仁堂旭仁會旭雙組林姓組長日前替少年出頭，率10多名少年前往談判，涉嫌撞車、砸車又打傷人，新北檢警聯手檢肅逮14人到案，查扣作案車輛、瓦斯槍、斧頭、信號彈和印有幫派印記口罩等證物。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫仁堂旭仁會旭雙組林姓組長日前替少年出頭，率10多名少年前往談判，涉嫌撞車、砸車又打傷人，新北檢警聯手檢肅逮14人到案。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫仁堂旭仁會旭雙組林姓組長日前替少年出頭，率10多名少年前往談判，涉嫌撞車、砸車又打傷人，新北檢警聯手檢肅逮14人到案。記者王長鼎／翻攝

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