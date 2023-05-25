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影／竹聯幫份子組詐團 桃警掃黑逮兩治平對象、11把槍械

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市警局過去一周配合執行全國同步掃黑專案及第二次檢肅非法槍械專案行動打擊犯罪，破獲竹聯幫楊姓男子經營放款借貸生意，持有大批空氣槍械，吸收小弟從事不法情事，警方據報突襲楊男龜山住處，將他逮捕和查獲2把殺傷力空氣槍，並查獲自稱竹聯幫詐欺集團8人究辦，警方這波專案掃黑肅槍行動逮捕13人及查獲 11把非法槍械，打擊犯罪淨化治安。

市刑大今天上午表示，針對轄區幫派經營依附維生行業蒐報偵辦，警方一周來兵分多路臨檢115處所打擊幫派分子及犯罪蒐證，檢肅治平專案，破獲自稱竹聯幫盧姓男子為首的詐欺集團，率小弟7人分工擔任車手，在北部地區詐騙多人受害，警方據報持法院搜索票將盧男等8人逮捕到案，檢具事證究辦。

同時查出龜山一名竹聯幫楊姓男子經營放款借貸生意，吸收小弟從事不法情事，持有大批空氣槍，警方據報持法院搜索票，突襲楊男龜山住處，破獲多把改造空氣槍，經篩檢2把改造空氣槍具殺傷力，楊男供稱自己是為防身，避免遭受報復持有空氣槍械。

2起治平案共逮捕盧嫌、楊嫌及小弟共9人，警訊後依組織犯罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。

警方也在龍潭查獲林男持有改造獵槍1支及24顆喜德釘彈，查獲江男持有2把改造手槍，另在桃園逮捕李男持有3把改造手槍及69子彈，在蘆竹一家汽車館查獲居無定所的林男和查扣3把改造手槍及39顆子彈，肅槍行動共查獲槍械犯罪4人、破獲非法槍械 11把，其中桃園、蘆竹一舉查獲6把改造手槍及108顆子彈最多，訊後將4人依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。。

市刑大隊長謝有筆表示，這波掃黑肅槍行動蒐報黑幫成員犯罪事證強力打擊掃蕩，針對轄區幫派經營依附維生行業蒐報偵辦，一周檢肅治平案2件9人、查獲槍械犯罪4人及非法槍械11把，後續將持續打擊幫派及維生行業、查緝槍械流向，全面淨化社會治安。

桃園市警局掃黑檢肅非法槍械逮捕幫派分子，查獲非法槍械 11 把及5犯嫌。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局掃黑檢肅非法槍械逮捕幫派分子，查獲非法槍械 11 把及5犯嫌。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局掃黑檢肅非法槍械逮捕幫派分子，查獲非法槍械 11 把及5犯嫌。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局掃黑檢肅非法槍械逮捕幫派分子，查獲非法槍械 11 把及5犯嫌。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局掃黑檢肅非法槍械逮捕幫派分子，查獲非法槍械 11 把及5犯嫌。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局掃黑檢肅非法槍械逮捕幫派分子，查獲非法槍械 11 把及5犯嫌。記者曾增勳／翻攝

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