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販毒熊貓愛用黑莓卡 高雄警方逮人查獲滿袋毒品
高雄市警方溯源追查販毒案，發現綽號「貓哥」的楊姓男子在大寮住處，利用「黑莓卡」收發訊息，涉嫌販賣第三級毒品。警方搜出總重1公斤的一粒眠、K他命，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
據了解，黑莓卡是未實名登錄的行動電話卡，楊姓男子（27歲）用這種SIM卡收發訊息，逃避警方查出他的真實身分。不過，高雄市刑大偵一隊去年查獲1名蘇姓男子涉販毒案，追查毒品來源，才發現楊透過微信通訊軟體，以「熊貓」暱稱，廣發販毒訊息。
警方歷經多月查「熊貓」身分，才得知是在高雄市大寮區被稱「貓哥」的楊姓男子，發現他雇用余姓男子（24歲），每天到他大寮住處收發販毒訊息及送貨。
5月23日刑大與林園、仁武2分局動員，赴楊的大寮住處搜索，搜出4400顆共重800多公克的一粒眠、百餘公克K他命，以及疑販毒所得30多萬元，警方才在楊的手機內，發覺他使用黑莓卡販毒，還以「順風順水順財神」等文字當手機桌布。他和余承認涉案，經警方移送高雄地檢署後，昨天2人都獲5萬元交保。
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