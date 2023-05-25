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恐怖！生鏽老虎鉗做牙齒矯正 女移工密醫1顆假牙收3000

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

印尼籍塔姓女失聯移工在台中東協廣場經營工作室當密醫，靠著和朋友學來的技術專替同鄉洗牙、製作美觀牙套，一顆僅報價3000元，不到合法醫師收費10分之1，專勤隊獲報搜索驚見她用生鏽老虎鉗當矯正線工具，塔也坦承自己做的牙齒「中看不中用」，檢方偵結依違反醫師法起訴她。

台中市專勤隊調查，塔女師承另一名無照失聯的蘇姓移工，由於蘇已經遭遣送出境，但改在印尼持續幫塔女引薦在台患者並提供低價非法醫療器材，每次招攬成功都會和塔抽成分紅。

專勤隊查出，塔女會平常和小孩在東協廣場租屋佯裝外配，實則將住處兼工作室使用，她為集中攬客，刻意將營業時段挑在印尼同鄉最有空的周休六、日全天，2天約接待4到6位客人，塔女並透過臉書、抖音等社群張貼牙齒診療前、後對比照片宣傳。

專勤隊發現，塔女每次做牙齒清潔收費500元，製作1顆牙套報價3000元，牙套價格與合法植牙市價價差十倍以上，因此吸引不少同鄉為省錢紛紛前往，而塔女一周僅工作2天，平均月收入竟破3萬元。

專勤隊掌握情資後報請台中地檢署指揮，和警方、台中衛生局及食安處赴塔女工作室搜索，除發現無照的塔女正在替患者做牙齒診療，其非法引進的醫療器材也陽春簡陋，甚至還有生鏽的老虎鉗等五金工具，用來安裝廉價假牙恐有引發感染或損壞牙床風險。

塔女落網後坦承「自己做的美觀齒強度不如一般的假牙，只有中看不中用」，專勤隊人員不禁對塔女師徒2人罔顧治療對象就醫安全的荒唐行徑感到瞠目結舌。

檢警、專勤隊當場查扣來源不明的牙齒填充劑、黏著劑、修牙機具組、矯正線、酸蝕劑、手術椅及牙齒美白燈等非法醫療器材，移送後由台中地檢署依違反醫師法等起訴。

專勤隊查扣塔女用來剪矯正線的生鏽老虎鉗。圖／專勤隊提供
專勤隊查扣塔女用來剪矯正線的生鏽老虎鉗。圖／專勤隊提供
塔女在臉書、抖音打廣告招攬生意。圖／專勤隊提供
塔女在臉書、抖音打廣告招攬生意。圖／專勤隊提供
專勤隊查扣大量來源不明醫療器材、黏著劑等。圖／專勤隊提供
專勤隊查扣大量來源不明醫療器材、黏著劑等。圖／專勤隊提供
專勤隊查扣大量來源不明醫療器材、黏著劑等。圖／專勤隊提供
專勤隊查扣大量來源不明醫療器材、黏著劑等。圖／專勤隊提供
專勤隊查獲塔女正在替患者做牙齒診療。圖／專勤隊提供
專勤隊查獲塔女正在替患者做牙齒診療。圖／專勤隊提供

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