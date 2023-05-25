正新輪胎創辦人骨灰罈遭盜 勒索6千萬

正新輪胎創辦人羅結前司機凃男，涉盜取羅結骨灰罈向家屬勒索六千萬元；警方在凃後車廂找回骨灰罈。圖／民眾提供 知名正新輪胎創辦人羅結二○一九年去世，他的凃姓前司機今年二月夥同張姓男子闖入墓園盜走羅骨灰罈，再找林姓男子，三人一起向羅的次子、正新前董事長羅才仁勒索六千萬元。警方獲報七天逮人、尋回骨灰罈。彰化地方法院依恐嚇取財等罪判三人三年八月到七月不等徒刑。

羅結一生傳奇，從輪胎行學徒到創辦輪胎公司，躋身國際知名品牌，身價九○二億，是全台第六大富豪。羅結九十七歲去世，和妻子遺產稅挹注約廿六億給在地彰化縣大村鄉，讓鄉公所脫貧，不僅建設地方，還能發給每位鄉民二千元振興禮金、辦意外險，被地方視為大善人。

判決指出，四十八歲凃男是羅結前司機，在正新輪胎工作十八年，三年前違反員工忠實義務及工作規則，經廠商檢舉後離職，改行經營小吃攤。

今年二月八日晚間，凃男與張姓友人開車到羅結位於彰化某公墓內的家族墓園，盜走羅結骨灰罈；下手前拜拜請求老董原諒，說缺錢不得已才出此下策，得手後凃將骨灰罈藏在自己汽車後車廂。

凃男接著拿三千元給張男買手機和門號，將羅才仁夫婦手機號碼告訴張男，張男再找友人林男，林男二月九日打電話給羅才仁邱姓妻子，說「我有你爸的東西，我要向你求財三千萬，不然我就毀掉」，張男也用作案手機傳簡訊給邱女，羅家報警。

張男二月十三日再傳骨灰罈照片給邱女，勒索金額提高到六千萬元，留簡訊「如果不理我就丟糞池」；十四日、十五日又傳恐嚇簡訊，最後威脅「十二點一到自己看著辦」。

警方靠羅家與嫌犯周旋，十五日鎖定位置逮捕凃和張男，在涂後車廂找到骨灰罈，十七日再逮捕林男；凃男經查負債二七○萬元，張、林則都是毒品累犯，三人均認罪。

彰化地院審理後依共同發掘墳墓而盜取火葬之遺灰罪、共同恐嚇取財未遂罪判凃、張各三年八月徒刑，林男判刑七月。凃男昨面對媒體詢問，表示「一時糊塗，現在也非常後悔」。