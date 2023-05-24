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男3度大鬧西門町大樓「持槍」嚇壞路人 民眾奪下槍枝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

張姓男子有毒品前科，自稱跟西門町獅子林大樓內某通訊行有債務糾紛，數次登門吵鬧，店家認為「根本沒這回事」報警，警方把張男帶回派出所偵詢。孰料昨天晚上第3次獲報，民眾稱「有人持槍」，警方發現「又是他」，這次他因吸毒、持毒又帶空氣槍，當場被上銬逮捕。

萬華分局西門町派出所昨天晚上10點40分獲報「獅子林大樓有人持槍」，派12名警力趕赴現場，發現張男（25歲）在地上打滾、蜷曲，明顯情緒不穩，槍枝已經被民眾奪下，而張男沒有攻擊行為。

警方在場釐清狀況，發現他身上掉出一包疑似毒品的物品，經檢驗，確認是毒品安非他命（2.52克），他疑因吸毒情緒不穩、大吵大鬧，而槍枝確認只是空氣槍。

誇張的是，警方一天內3度因他鬧事獲報到場。昨天下午5點半，他就闖入獅子林大樓該間通訊行倉庫睡覺，被老闆發現後報警，雙方產生肢體糾紛，警方把雙方拉開，事後將張男帶回派出所偵詢，依侵入住宅罪嫌送辦。

昨天晚上9點10分，警方又接獲報案稱「下午的那個人又跑回來鬧事了」，員警到場沒看到張男，在場守望；而第三度獲報，就是昨天晚上近11點，這次他最誇張，持毒還帶空氣槍，嚇壞不少民眾，當場被依毒品罪嫌逮捕送辦，以及面臨社維法裁罰。

據了解，張男警詢時稱「通訊行欠我3萬元沒還」，惟警方釐清，通訊行沒有人認識張男，初步排除債務糾紛一事，不排除是他缺錢吸毒，才頻頻鬧事跟店家要錢。

萬華警方昨天晚上獲報「獅子林大樓有人持槍」趕抵，槍枝已被熱心民眾奪下，所幸僅是空氣槍，由於他身上有毒品安非他命，當場被依現行犯逮捕，警詢後送辦。記者翁至成／翻攝
萬華警方昨天晚上獲報「獅子林大樓有人持槍」趕抵，槍枝已被熱心民眾奪下，所幸僅是空氣槍，由於他身上有毒品安非他命，當場被依現行犯逮捕，警詢後送辦。記者翁至成／翻攝
萬華警方昨天晚上獲報「獅子林大樓有人持槍」趕抵，槍枝已被熱心民眾奪下，所幸僅是空氣槍，由於他身上有毒品安非他命，當場被依現行犯逮捕，警詢後送辦。記者翁至成／翻攝
萬華警方昨天晚上獲報「獅子林大樓有人持槍」趕抵，槍枝已被熱心民眾奪下，所幸僅是空氣槍，由於他身上有毒品安非他命，當場被依現行犯逮捕，警詢後送辦。記者翁至成／翻攝

毒品 吸毒 西門町

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