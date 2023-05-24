男子求賺快錢8000元運毒 駕車違規紅燈右轉遭攔露餡
25歲陳姓男駕駛疑因缺錢花用，受人委託以8000元代價，涉嫌運送100包毒咖啡包，今天清晨3點多陳駕車行經安平區國平路違規紅燈右轉。巡邏警員發現後攔停盤查，查扣獲混合型毒品咖啡包100包重566公克，警詢後依毒品罪嫌移送台南地檢署法辦。
台南市警四分局育平派出所警員黃傑然、黃育群，5月24日3點45分執行巡邏勤務，在安平區國平路、建平七街路口，發現黑色較車來回繞行、紅燈右轉違規，警方上前攔停盤查。
陳停車後同意配合警察搜索，在車內查扣獲混合型毒品咖啡包100包重566公克，陳嫌尿液初篩，呈現三級毒品陽性反應。
據了解，陳在交友軟體群組內詢問有無賺快錢的管道，接獲上手以8000元的代價，將毒品由台南市南區送到安平區，等候買家取貨付款。
分局分局長王子雄表示，黃傑然、黃育群深夜執行巡邏勤務，主動攔查可疑車輛，查獲大量毒品，報請警察局頒發破案茶表揚。同時也對於毒品來源，向上溯源追查藥頭，市民如發現可疑毒品情資，請撥打110檢舉。
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