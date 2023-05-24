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想吃免錢飯…男赴超商「佛系搶劫」 店員：確定嗎？

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子日前到台北市一間超商內購買一把剪刀，向店員稱「我要搶劫，快報警」，旋即呆坐座位區，員警獲報到場發現林男態度平靜，並未施暴，將其帶回偵辦，問及為何犯案？林男竟稱「另案剛交保，沒錢吃飯，所以再犯案」。

警方調查，23歲張男5月21日凌晨0時許獨自走進台北市中山區伊通街一間超商內，購買一把剪刀後，向店員表示「我要搶劫，你快報警」，店員見其未索討財物，反問「確定嗎？」，林男還回「確定，你快報警」，將剪刀放在櫃檯後，走到座位區呆坐。

轄區員警獲報到場，張男態度平靜且未有其他暴行，配合警方返回警所偵辦。

張男聲稱要搶劫，卻未搶走任何財物，員警詢問張男為何犯案，張男供稱，他剛因涉詐欺案被法辦，親友將其交保出來，但他沒錢花用，「不知道要幹嘛，乾脆進去蹲」。

警方表示，全案詢後依恐嚇取財、妨害自由罪嫌將張男送辦。

張男聲稱要搶劫，員警將其帶返偵辦。記者李隆揆／翻攝
張男聲稱要搶劫，員警將其帶返偵辦。記者李隆揆／翻攝

搶劫 超商

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