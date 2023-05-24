誤信網路貼文加群組 她投入948萬投資成空 報警逮人

新北市樹林區一名45歲林姓女子，誤信網路投資貼文連結下載「股票APP」加入LINE投資群組，前後匯款、面交共計948萬元投資。這個月20日她發現股票交割沒有扣款，經聯繫對方要她面交50萬才覺異樣報警。警方將計就計趁交付之際埋伏逮捕兩嫌，並在接應車內查獲毒品一併帶回偵辦，警詢後依毒品、詐欺罪嫌將兩人送辦。

據了解45歲林姓女子，上個月中旬在網路看見有人貼文介紹一檔股票，她頗為好奇又想快速獲利，便依循上面連結下載「股票APP」同時加入詐團LINE投資群組，騙得林女願意投入大筆資金投資。

從上個月18日開始林女以匯款、面交方式共匯出、交付948萬元，卻絲毫未發現自己已掉落詐團陷阱，持續相信詐團帳面假的投資獲利數據。這個月20日她操作「股票APP」下單股票交割卻沒有扣款，聯繫對方卻誆以須再面交50萬元才能，林女這才懷疑遭詐。

當天林女急奔轄區派出所報案，警方受理成立專案小組，在林女配合之下將計就計，誘得詐團成員於昨天傍晚5時許，在新北市樹林區中山路一間連鎖咖啡廳外面交，便衣警力在旁埋伏，趁著30歲黃姓男車手成功取款，搭坐上29歲楊男接應的車輛後攔截圍捕。