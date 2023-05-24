為8千元運毒 台南男深夜闖紅燈遭攔露餡送辦

台南市25歲陳姓男子缺錢花用，以新台幣8000元代價運送100包毒咖啡包，今天凌晨駕車在安平區運毒時不斷繞行又闖紅燈右轉，遭警方攔檢查獲毒品，訊後送辦。

台南市警察局第4分局今天告訴中央社記者，陳男缺錢花用，在交友軟體群組內詢問有無賺錢捷徑，繼而以8000元代價從台南市南區運毒到安平區，等候買家取貨。

陳男今天凌晨3時許駕車運毒到安平區等候時，不斷繞行又紅燈右轉，警方在國平路、建平七街口攔檢，在車內查獲100包毒咖啡包，陳男尿液也出現毒品反應，全案依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方表示，毒品危害防制條例第4條規定，製造、運輸、販賣第3級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。