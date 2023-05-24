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台中停車場聚集吸毒案 警：鎖定5男1女追查
台中市議員江和樹上午爆料指出，有市民向他反映，22日凌晨在大里區大里路的嘟嘟房大里站停車場發現有人聚集吸毒，但是報警後，警方巡邏車雖抵達，但沒有任何查緝動作，一群吸毒者先躲了一下，看警方離去，又再次聚集吞雲吐霧，認為警方應該檢討。
轄區霧峰警分局今指出，當天接獲報案，巡邏員警有立即前往，但因報案溝通問題，員警抵達停車場時，曾下車察看，也在附近道路巡看了一下，因未發現有人聚集即離開。
不過，警方已從監視錄影鎖定5男1女追查，很快就會破案。
從江和樹提供影片可看出，大概有5、6名年輕人，在停車場內一輛轎車的後車廂上整理粉末，接著低頭以管狀物用鼻子吸食，另也點燃吞雲吐霧。他們在警車抵達時，曾躲在車輛後，等警方離去後，又接著吸毒。
江和樹說，大里區日前才發生毒駕肇事車禍，造成騎機車的賴姓補習班女老師送醫不治，搭她車的10歲陳姓國小男童也左腳骨折，希望警方認真查緝毒品。
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