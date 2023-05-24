影／4移工想減肥老家買藥輸台 有毒品成分全送辦

關務署在今年4月間發現，有在台泰國人輸入減肥藥「FERCY」、「HONEYQ」含有「西布曲明」四級毒品成分，刑事局中打獲報後，分別在台中、彰化查緝4名泰國籍的作業員到案，4人辯稱，該藥品是減肥藥，因減肥需求才託泰國友人購買，不知含毒品，全案依毒品罪移送檢方後請回。

刑事局中打第四隊在今年4月間，接獲關務署台中關通報毒品情資，發現有人輸入「FERCY」、「HONEYQ」減肥藥，其含有「西布曲明（Sibutramine）」四級毒品成分，已違反法令。

刑事局中打四隊報請台中、彰化地檢署偵辦後，在本月2日、4日陸續在台中、彰化等地，查獲太國籍阿姓女子（49歲）、三姓女子（44歲）、娜姓女子（39歲）、孟姓男子（34歲）到案，查扣兩款品牌的減肥藥1858.98公克。

四人互不認識，都在台灣擔任作業員，四人向警方辯稱，購買來的減肥藥是供自用，沒有要對外販售，也不知道該藥品含有毒品成分，輸入台灣違法，全案毒品罪移送台中、彰化地檢署後，檢方訊問後請回。

刑事局中打呼籲，因新冠肺炎疫情已緩，國人出國旅遊機會增加，提醒民眾在國外旅遊，不要購買來路不明的藥品，以免含有管制或違法成分，攜帶入台而觸犯相關法令。