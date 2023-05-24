影／319槍案販槍犯 服刑出監後持槍販毒再被逮

2004年319槍擊案槍枝來源主嫌之一吳旻璟，經判刑確定後，2004年入監服刑至2012年12月出監，未料，吳出獄後仍不知悔改，在台南地區持續涉持槍販毒，台南市刑大偵六隊據報，前天持搜索票前往他在仁德經營小吃部搜索，當場起獲改造手槍1枝及子彈，及大麻、K他命等毒品。

台南市刑大指出，吳旻璟是2004年全國矚目的319槍擊案槍枝來源主嫌之一。當年槍擊主嫌陳義雄開槍行凶後疑因畏罪自殺身亡，專案小組在偵辦過程中，查知涉案槍彈來源是犯嫌唐守義，並循線查獲吳旻璟輾轉販售唐守義所改造槍彈給陳義雄。

台南市刑大表示，偵六隊近期獲線報，指吳嫌出獄後仍不知悔改，在台南地區持續有持槍販毒等不法行為，經蒐證後向台南地方法院聲請搜索票，於5月22日前往吳嫌所經營位在仁德區的小吃部搜索。