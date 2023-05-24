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影／319槍案販槍犯 服刑出監後持槍販毒再被逮

聯合報／ 記者邵心杰黃宣翰／台南即時報導

2004年319槍擊案槍枝來源主嫌之一吳旻璟，經判刑確定後，2004年入監服刑至2012年12月出監，未料，吳出獄後仍不知悔改，在台南地區持續涉持槍販毒，台南市刑大偵六隊據報，前天持搜索票前往他在仁德經營小吃部搜索，當場起獲改造手槍1枝及子彈，及大麻、K他命等毒品

台南市刑大指出，吳旻璟是2004年全國矚目的319槍擊案槍枝來源主嫌之一。當年槍擊主嫌陳義雄開槍行凶後疑因畏罪自殺身亡，專案小組在偵辦過程中，查知涉案槍彈來源是犯嫌唐守義，並循線查獲吳旻璟輾轉販售唐守義所改造槍彈給陳義雄。

台南市刑大表示，偵六隊近期獲線報，指吳嫌出獄後仍不知悔改，在台南地區持續有持槍販毒等不法行為，經蒐證後向台南地方法院聲請搜索票，於5月22日前往吳嫌所經營位在仁德區的小吃部搜索。

當場起獲非制式手槍1枝、子彈38顆、大麻5包（重154.5公克）、毒品咖啡包67包（重268公克）、K他命1瓶（重20.5公克）、一粒眠21顆等證物。另在吳嫌永康區住處查獲K他命5包總重756.5公克。警方詢問後，將吳依涉槍砲、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市刑大偵六隊據報，前天持搜索票前往吳旻璟在仁德經營小吃部搜索，當場起獲改造手槍1枝及子彈，及大麻、K他命等毒品。圖／讀者提供
台南市刑大偵六隊據報，前天持搜索票前往吳旻璟在仁德經營小吃部搜索，當場起獲改造手槍1枝及子彈，及大麻、K他命等毒品。圖／讀者提供

台南 319槍擊案 毒品

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