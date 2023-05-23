統促黨邀日本「旭琉會」來台餐會 松山警蒐證盤查162人

中華統一促進黨、洪門聖文山今晚在台北市某飯店辦餐會，邀請日本「旭琉會」本部長上江洲丈二等人來台，預計明離台，台北市警方為防制治安事故發生，派出80多名警力到飯店蒐證盤查。

警方調查，統促黨、洪門聖文山邀請旭琉會成員來台，今晚在台北市敦化北路上的「茹曦酒店」內舉辦歡迎餐會，席開20桌，約有160人到場參與，其中旭琉會本部長上江洲丈二等7人如約出席。

緣先前黑幫高調舉辦春酒活動惹議，此次旭琉會來台，警方不敢大意，除事前約制，今晚也動員警力到場蒐證盤查。

警方表示，轄區松山分局、台北市刑警大隊、特勤中隊等80餘名員警在場維持秩序及蒐證，共計盤查162人，勤務期間未查獲攜帶違禁品等違法違規情事。

警方強調，將持續針對幫派蒐報、調查、嚴密監控蒐證，若有不法，定將嚴正執法、依法究辦，呼籲有心人士切勿心存僥倖，警方將嚴懲不法、維護社會治安。 轄區松山分局、台北市刑警大隊、特勤中隊等80餘名員警在場維持秩序及蒐證，共計盤查162人。記者李隆揆／翻攝

【中央社台北23日電】

中華統一促進黨今晚於北市松山區1間飯店設宴邀請日本「指定暴力團」旭琉會和洪門聖文山幹部們，北市警方為防不法情形發生，共出動83名警力到場，並盤查162人次，嚴密監控蒐證。

台北市警察局松山分局日前接獲情資指出，統促黨今晚於轄內敦化北路1間飯店舉辦餐會活動，包括日本旭琉會和洪門聖文山幹部們出席。

鑒於有幫派份子與會，松山分局為防制治安事故發生，於昨天先派員前往桃園市蒐集掌握情資，今天也和桃園市警方保持聯繫，全程掌握相關成員動態。

松山分局和市刑大特勤今晚共出動83名警力到場，在飯店四周重要路口蒐證、巡邏，飯店門口也部署霹靂小組荷槍實彈戒備，並在飯店內會場包廂入口處設置盤檢點，逐一對入場人員身分查證，共計盤查162人次。

警方表示，除對主辦單位實施期前約制外，也對舉辦處所管制範圍的人、車依據警職法實施查驗，藉以嚇阻可能的不法活動。

此外，為避免影響群眾觀感及維護飯店住戶安寧，警方強勢介入協調，避免於飯店門口有高調迎賓活動。

松山分局表示，將持續針對黑道幫派蒐報、深入調查、嚴密監控蒐證，若有涉及不法，定當嚴正執法、依法究辦；同時呼籲意圖犯罪的不法之徒絕對不要心存僥倖，警方將嚴正執法、嚴懲不法，以維護社會治安。